Tragedia: murió un niño de 12 años tras caer desde un décimo piso

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en Salguero al 2700, donde acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad tras recibir un llamado al 911. Al arribar al lugar, los policías verificaron que el menor había caído al pulmón del edificio desde un décimo piso.

"Alrededor de las 17:50 entró un pedido a la central 107 del SAME por una persona que había caído de altura. Al principio no se sabía de qué piso. Llegó una unidad de triage conjuntamente con una ambulancia al lugar. Allí se determinó que era un chico de 12 años fallecido. La información decía que se había caído de un décimo piso" , relató Crescenti en declaraciones a la prensa.

Una ambulancia del SAME acudió para asistir a la víctima, pero finalmente se constató que había fallecido. El titular del SAME, Alberto Crescenti, calificó el hecho como "algo lamentable" y explicó que además de las ambulancias llegó al lugar "el equipo de Factores Humanos que contuvo a los padres" del menor. El niño estaba bajo el cuidado de una niñera en el momento de la tragedia, ya que sus padres no se encontraban en el domicilio.

Tras un relevamiento del lugar, los peritos “no constataron signos de violencia” y se dispuso que se tomen declaraciones, las medidas de rigor -ya sea en el patio externo como así también en el departamento-; y que se realice la autopsia al cuerpo.

En el lugar, trabajaron peritos de la Unidad Criminalística Móvil, mientras la Justicia ya interviene en el caso para intentar determinar cuál fue la causa de muerte. El caso lo investiga la Fiscalía Nacional en lo Criminal N°30, a cargo de Marcela Sánchez, como una averiguación de causales de muerte./Infobae