Se entregó el principal sospechoso por el homicidio de Cynthia Landi

Un nuevo avance se suma al impactante homicidio de Cynthia Romina Landi , luego de que uno de los principales sospechosos se presentara este martes por la tarde en el Polo Judicial de Mendoza. Se trata de Benjamín Alaniz , identificado como el conductor del Chevrolet Corsa que habría transportado a las personas involucradas en los disparos .

A un mes del homicidio, ocurrido en un confuso episodio a la salida de un boliche de Guaymallén , Benjamín Alaniz , intensamente buscado por la Justicia provincial , se presentó de manera voluntaria ante las autoridades.

en luján de cuyo Cayó el acusado de un homicidio ocurrido durante una transacción de droga

El sospechoso, señalado como el chofer del Chevrolet Corsa que trasladaba a otros dos implicados - aún no identificados y prófugos -, llegó al Polo Judicial acompañado por su abogado . Según informaron fuentes judiciales a Sitio Andino , la fiscal Claudia Ríos , a cargo de la causa, tomará declaración a Alaniz este jueves 5 de febrero .

De manera preliminar, aunque no confirmado, trascendió que el acusado podría solicitar un juicio abreviado y adjudicarse la autoría del hecho .

Cómo ocurrió el crimen y cuáles son los avances recientes

El crimen de Cynthia Romina Landi ocurrió en la madrugada del domingo 4 de enero, alrededor de las 3.55, en calle 25 de Mayo al 400. Un altercado entre particulares y cuidacoches derivó en un violento episodio que terminó con varios disparos efectuados desde un vehículo blanco, que luego se dio a la fuga.

cynthia landi, balacera, guaymallén Se registraron cinco detonaciones y uno causo la muerte de Landi. Foto: Archivo

Según la información oficial, el rodado realizó al menos cinco disparos frente a la vivienda de la víctima. Uno de los proyectiles impactó en la axila derecha de Cynthia Landi, de 39 años, quien fue trasladada de urgencia por sus familiares al Hospital Central. Pese a los esfuerzos médicos, ingresó sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento por una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida.

Con el avance de la investigación, la causa quedó a cargo de la fiscal Claudia Ríos, quien en las últimas semanas dispuso importantes cambios en la situación procesal de los implicados. En ese marco, se modificó la calificación legal de los tres efectivos de la Policía de Mendoza que habían sido imputados inicialmente.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, los uniformados -dos mujeres y un hombre- fueron recalificados como imputados por encubrimiento agravado, luego del análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar del hecho. Según el comunicado oficial, la nueva imputación se fundamenta en que los efectivos “colaboraron para eludir la labor de la Justicia y no informaron el homicidio ”.

En este contexto, la fiscalía ordenó la recuperación de la libertad de los tres policías, bajo una caución de 15 millones de pesos, la cual deberá hacerse efectiva para concretar la medida.

Por otra parte, el chofer de colectivo Lautaro Stagnoli, quien estuvo prófugo y se entregó posteriormente, fue imputado como coautor del homicidio agravado.

Además, la investigación incorporó a otras tres personas que circulaban en un Chevrolet Corsa al momento del ataque y que continúan prófugas de la Justicia. Dos de ellas aún no han sido identificadas, mientras la fiscalía avanza con medidas para dar con su paradero.