Roban 7.000 dólares tras un violento asalto a una familia en San Rafael

no hay detenidos Robaron $300.000 de una empresa en San Rafael

Lo cierto es que la víctima intentó resistirse a entregar el dinero pero ante tanta violencia terminó entregando todos sus bienes. Los ladrones se alzaron con la plata y escaparon.

ROBO AGRAVADO EN VILLA ATUEL

El hombre, visiblemente herido, no alcanzó a observar cómo escaparon los ladrones. Luego, una vez que logró desatarse, caminó hasta la Comisaría 26 de Villa Atuel, en San Rafael, donde radicó la denuncia.

En la escena del robo trabajó personal de Científica y efectivos de Investigaciones. Con los testimonios de los damnificados la policía busca ahora a los ladrones.

Algunos de los detectives admitieron que hay “una línea de investigación” que podría llevarlos a los autores. Sin embargo, prefirieron no dar mayores detalles para proteger la pesquisa.

“No me gusta decir que es un hecho aislado. No hemos tenido robos de ese tipo pero es un caso que nos preocupa. No deja de ser un problema. Hay gente que tiene plata en sus casas, producto de su trabajo, y puede significar un problema”, afirmó Ivan Bermudez, comisario de la seccional de Villa Atuel.

El robo es investigado por la fiscalía de San Rafael. Por el momento no hay detenidos.