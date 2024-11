Revuelo en el juicio a Walter Bento: "Me pidió un millón de dólares para quedar limpio"

Luego agregó: “Les pido disculpas a mis abogados, no querían que declare. Pero no aguanto más . Aramayo y Ríos son unos mentirosos”.

Revuelo en el juicio contra Walter Bento

La jornada de este jueves en el juicio contra Walter Bento fue una de las más tensas desde que se inició el proceso.

Cuando nadie lo esperaba, Javier Santos Ortega, uno de los imputados en el expediente, pidió declarar. Sus abogados intentaron frenarlo, aconsejando que no lo hiciera. A pesar de esto, el hombre sostuvo que “quería aclarar cosas”.

Con un texto que, según él, había escrito esta misma madrugada, se sentó frente al tribunal y lanzó varias “bombas” ante las partes.

“De esto no están al tanto mi abogados. Me dijeron que no declarara. Pero mi causa fue preparada para sacarme plata. Pagué 300.000 dólares que eran para Walter Bento. Se los di a Aramayo. Cuando desapareció Aliaga tenía mucho miedo que se difundiera esto. Iba cada dos días a hablar con Aramayo y Ríos. Me decían que Ortego era el que iba a tener problemas, que nosotros no”, contó Santos Ortega.

El imputado confesó que “le pedían plata todo el tiempo” y detalló que el primer pago, de 300.000 dólares, lo entregó a Aramayo en una caja de zapatos.

La testimonial llegó justo días después de que los dos abogados mencionados (Aramayo y Ríos) aseguraran que en un primer momento confesaron “por presión del fiscal Dante Vega”. Estos letrados figuran como “arrepentidos” en la causa y ahora, sorpresivamente, aseguran haber mentido cuando confesaron los delitos.

De esta forma, el juicio contra Walter Bento atraviesa momentos de suma tensión. El proceso se extenderá hasta el 2025 y se cree que la sentencia será, recién, después del primer trimestre del año próximo.

Mirá el testimonio completo de Javier Santos Ortega: