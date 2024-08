Redada por imágenes de abuso sexual infantil en el Sur: un condenado, varios liberados y un posible hackeo

La verdad es que en la única Fiscalía que tiene competencia en estos hechos en la zona, a cargo de Javier Giaroli , se decidió dar un golpe único a los sospechados en una misma fecha, ya que se iba a pedir colaboración de personal policial proveniente del Gran Mendoza para evitar filtraciones. Sin embargo, muchos expedientes databan de hace un año, ya que las notificaciones con las alertas originadas en el organismo no gubernamental creado en Estados Unidos, saltaron a comienzos del año 2023.

Sin embargo, la demora en las acciones judiciales se explica, al menos en uno de los casos, porque no daban la certeza, por ejemplo, en cuanto al perfil de ciertos sospechosos .

Hoy condenaron a uno

En cuanto a la persona condenada esta mañana, se trata de un hombre que suele aparece en un perfil de Facebook, con indumentaria y nombre femenino, quien reconoció en un juicio abreviado que tuvo en un dispositivo electrónico una imagen de un menor abusado sexualmente.

La pena de sólo tres años de prisión se explica por la admisión del delito, su arrepentimiento, más dos aspectos que le evitaron caer una sentencia de cumplimiento efectivo: la carencia de antecedentes y el hecho de que la imagen descubierta era de una persona de más de 13 años de edad. De haber tenido menos de 13 la víctima, la condena hubiera sido efectiva para Palacios.

Shaira Palacios, detenida abuso sexual infantil en San Rafael.jpeg La condena de Palacios es la primera por la causa de abuso sexual infantil en San Rafael y Malargüe

El candidato, el baterista y el ludópata

En otros de los hechos investigados, un joven de apenas 20 años de apellido Ramos y bastante conocido por haber sido candidato a concejal por el Partido Verde en primer término, quedó en prisión domiciliaria, pese a que esgrimió -sin presentar mayores pruebas- que le habrían hackeado sus cuentas. Más allá de que el fiscal le daría poca importancia a la excusa, el problema inmediato que se le presentó hoy fue que no es apto el domicilio para cumplir allí la medida coercitiva, según verificó el servicio penitenciario. Por lo que, o consigue otro, o se queda en la cárcel esperando la próxima audiencia.

PARA DEBATE, Mario Vadillo, Ciudadanos por Mendoza, Partido Verde - 478905 Mario Vadillo, presidente del Partido Verde Foto: Prensa Partido Verde

El otro que tiene domiciliara es un hombre de apellido Solorza, también de cierta fama en San Rafael, pero en el ámbito artístico, ya que es baterista en una banda. El fiscal se habría sorprendido porque, además, uno de sus fetiches era interesarse por bucear en las ofertas de prendas femeninas usadas.

En los próximos días se realizará la audiencia a un joven de apellido Herrera, cuya defensa habría planteado que el muchacho padece ludopatía y que por ello ofrecía en venta ese tipo de videos de niños abusados, para poder pagar sus deudas.

allanamientos San Rafael causa abuso sexual infantil.jpeg

Un probable hackeo

De todos los casos, el que más sorprendió fue el de una comerciante, porque fue aprehendida en su local y ante la vista de clientes, transeúntes y la prensa que llegó al lugar. En el expediente quedó claro que el allanamiento se realizó en ese lugar porque la Policía de Investigaciones verificó que ya no residía en el domicilio señalado por la comunicación de la alerta de Estados Unidos. Y, como los policías pudieron comprobar que cotidianamente se encontraba en su lugar de trabajo, la Fiscalía acordó con las fuerzas de seguridad realizar las medidas allí, donde también disponía habitualmente de los elementos electrónicos que se pretendía secuestrar.

Ese es, justamente, el caso que a la Fiscalía no le cerraba el año pasado. Tan es así que pasaron más de 11 meses entre las últimas actuaciones que datan del oficio del 22 de agosto de 2023, que obra a fs. 83 y el pedido de allanamiento del 1 de agosto de este año en pleno centro de la ciudad de San Rafael, que se observa en la foja 84 de la causa.

Ahora, tras la detención, Televisión Andina detalló en exclusiva varios elementos que posteriormente fueron presentados por la defensa de la acusada, que podrían derivar en la confirmación del alegato que inmediatamente argumentó la joven detenida: el posible hackeo de su cuenta de Facebook.

hackeo facebook caso abuso sexual infantil San Rafael.jpeg

Ya de por sí, que aparecieran en cuestión de segundos en la madrugada del 9 de noviembre de 2022 en el muro de su Facebook 33 videos de abuso sexual a niños, generaba sospechas en cuanto a que voluntariamente esa mujer las hubiera expuesto y sin ningún tipo de reparo o cuidado, en sus redes sociales, a disposición de una visualización masiva.

Luego, según reveló TVA, el mismo día 9 de noviembre de 2022, Google le envió un mensaje a su correo electrónico a las 9 horas y 57 minutos, en carácter de “Alerta”, donde le advierte que hay “Actividad sospechosa en tu cuenta” y que “es posible que alguien haya accedido a tu cuenta de Google usando un malware en uno de tus dispositivos. Para proteger tu cuenta, se ha cerrado sesión en ese dispositivo”.

hackeo Google causa San Rafael.jpeg

Ese mensaje de Google fue luego aportado por el abogado de la mujer imputada, el Dr. Gonzalo Pagliano, quien confirmó a este medio que otros elementos revelados por la televisión de San Rafael, fueron agregados a la causa.

Es que esta mujer desde ese 9/11/22 no pudo siquiera ingresar a su cuenta de Instagram, y envió el reclamo correspondiente que le fue respondido a la hora 14.55 con el siguiente texto: “Lamentamos que tengas problemas para iniciar sesión en Instagram. Hemos recibido un mensaje que indica que has olvidado tu contraseña. Si este es tu caso, puedes volver a ingresar a tu cuenta o restablecer tu contraseña ahora”.

Luego, a las 16, Instagram Security, nuevamente, le dice: “Hemos notado un nuevo inicio de sesión en la cuenta tal, la de ella en Instagram”, y le agrega un texto que puede resultar clave hoy para el estado procesal de la acusada: “Hemos notado un inicio de sesión desde un dispositivo que no utilizas habitualmente”.

En cuanto a su perfil de Facebook, la mujer siguió con problemas de acceso al punto que ya siendo 2 de diciembre de 2022 le reclama mediante mensaje que también fue aportado a la causa la semana pasada, en donde le señalaba: “Equipo de Facebook, desde el 29 de noviembre no puedo ingresar a mis cuentas de Facebook e Instagram, personales y de mi empresa (por el comercio que dirige). Recibí un mail en el que me informaban que fueron inhabilitadas por error, pero aún no puedo acceder. Por favor…”.

Otros elementos que abonarían la teoría del hackeo, son, por ejemplo los mensajes que para la misma época, finales del año 2022, esta joven envió a sus amigos en lo que por entonces era la red Twitter: “Perdí todas mis cuentas de Facebook e Instagram, personales y del cafeee”, reza textualmente en mensajes que figuran en capturas de pantallas aportadas por Pagliano al caso.

A esta acusada, el fiscal Giaroli inicialmente le concedió prisión domiciliaria, pero ahora ya goza de libertad bajo caución juratoria, hasta tanto haya una definición sobre su caso, quizá el que más conmocionó y apuró a la opinión pública de San Rafael.