Quién era Gaspi, el influencer que conquistó las redes sociales y murió en un trágico accidente en Brasil

La noticia generó una fuerte conmoción tanto en sus seguidores como en colegas.

El mundo del entretenimiento argentino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse las muertes del influencer Gaspar "Gaspi" Prim Díaz y del director audiovisual Lucas Vignale. A pesar de pertenecer a distintos ámbitos, ambos argentinos lograron construir una conexión especial con las nuevas generaciones y consolidar trayectorias que dejaron una marca en la cultura digital y audiovisual.

La noticia generó una fuerte conmoción tanto en sus seguidores como en colegas, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y reconocimiento a sus respectivos legados. El siniestro ocurrió en Río de Janeiro tras el choque de dos helicópteros en los que viajaban los dos argentinos.

Gaspar Prim Díaz , conocido popularmente como Gaspi , se convirtió en una de las figuras más populares y polémicas del ecosistema digital argentino gracias a su estilo irreverente, sus entrevistas callejeras y un humor que rompió con los formatos tradicionales de creación de contenido .

Nacido en Buenos Aires, alcanzó la fama cuando apenas tenía 17 años. Con un micrófono en mano y su característico saludo "Buenas", comenzó a recorrer las calles porteñas interactuando con desconocidos y protagonizando situaciones tan incómodas como virales que rápidamente encontraron una audiencia masiva en plataformas como YouTube y TikTok.

A pesar de contar con pocos videos publicados, logró reunir millones de seguidores y convertirse en uno de los influencers más comentados de la Argentina. Su estilo directo y provocador despertó admiración y críticas por igual, posicionándolo como una de las personalidades más influyentes del universo digital.

En el año 2022 fue reconocido en los Coscu Army Awards, cuando recibió el premio a Youtuber del Año. De esta manera consolidó definitivamente su lugar dentro de la escena de creadores de contenido.

La transformación personal que marcó su regreso

Tras alcanzar la cima de la popularidad, Gaspi decidió alejarse temporalmente de la exposición pública mientras atravesaba una crisis personal que redujo significativamente su actividad en redes sociales. Su regreso llegó en 2025 con el video "La vuelta de Gaspi", una producción que mostró una faceta desconocida para gran parte de su audiencia. El contenido marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Embed - LA VUELTA DE GASPI

Ese mismo año participó en La Velada del Año V, el evento organizado por Ibai Llanos en España. Para afrontar el desafío inició una exigente preparación física que derivó en una transformación corporal notable, llegando a perder alrededor de 26 kilos.

Aunque cayó por nocaut técnico ante el español Perxitaa en el primer asalto, su participación fue una de las más comentadas del evento y permitió mostrar una imagen asociada al esfuerzo, la disciplina y la superación personal. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, miles de usuarios recordaron algunos de sus videos más emblemáticos y destacaron la influencia que tuvo sobre toda una generación de jóvenes que creció consumiendo su contenido.

Lucas Vignale, una de las grandes promesas del cine argentino

La otra pérdida que enluta al ámbito audiovisual es la de Lucas Vignale, director y realizador audiovisual que falleció a los 29 años. También nació en Buenos Aires en 1997 y construyó una carrera que combinó el cine independiente con la producción de videoclips y contenidos audiovisuales para importantes referentes de la música urbana.

lucas vignale, muerte, cine La otra pérdida que enluta al ámbito audiovisual es la de Lucas Vignale, director y realizador audiovisual que falleció a los 29 años.

Durante los últimos años trabajó junto a artistas de alcance internacional como Bizarrap, Trueno y J Balvin, consolidándose como una figura en ascenso dentro de la industria. Su gran salto llegó con "El tren fluvial", largometraje que codirigió junto a Lorenzo Toto Ferro y que fue presentado en la sección Perspectives del Festival Internacional de Cine de Berlín 2026.

La película recibió elogios de la crítica especializada y posicionó a ambos realizadores como nuevas voces destacadas dentro del cine argentino contemporáneo. Antes de ese reconocimiento internacional, Vignale también había dirigido el cortometraje "La Pasión" y desarrollado una intensa actividad como editor y realizador audiovisual.

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Su obra se caracterizaba por una búsqueda estética personal y una mirada profundamente vinculada a las inquietudes de las nuevas generaciones. Su fallecimiento provocó una fuerte repercusión entre colegas, artistas y seguidores, quienes destacaron su sensibilidad artística, su talento creativo y el enorme futuro profesional que tenía por delante.

Dos historias que marcaron a una generación

Aunque desarrollaron sus carreras en ámbitos diferentes, Gaspi y Lucas Vignale compartieron una característica común: ambos representaron el surgimiento de una nueva generación de creadores argentinos capaces de conectar con audiencias masivas y trascender fronteras a través de los nuevos lenguajes audiovisuales.

Mientras miles de personas continúan despidiéndolos en redes sociales, sus trabajos permanecen como testimonio de dos trayectorias que, desde distintos caminos, dejaron una huella significativa en la cultura contemporánea argentina.