14 de junio de 2026
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Murió el youtuber argentino Gaspi en un choque de helicópteros en Brasil

El siniestro ocurrió en Río de Janeiro y generó conmoción. Además del influencer argentino, entre las seis víctimas fatales se encuentra el cantante norteamericano Oliver Tree.

El joven influencer perdió la vida en un accidente en Brasil.

El joven influencer perdió la vida en un accidente en Brasil.

Por Sitio Andino Policiales

Un brutal choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro dejó al menos seis muertos este domingo por la mañana, en un hecho que conmociona a Brasil y que tiene entre las víctimas fatales a dos argentinos, entre ellos el influencer y youtuber Gaspi.

Embed - Diario Digital Sitio Andino en Instagram: "#AHORA | Murió el youtuber argentino Gaspi en un accidente aéreo Las autoridades de Río de Janeiro dieron a conocer las identidades de las primeras víctimas fatales de la colisión de dos helicópteros ocurrida este domingo en la zona de Recreio dos Bandeirantes. Entre los fallecidos se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree, reconocido por su particular estilo y su imagen excéntrica; el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, quien alcanzó gran popularidad por sus videos de humor y su característico saludo "buenass"; y Lucas Vignale, director argentino de videos musicales. El trágico accidente dejó un saldo de seis personas fallecidas y continúa siendo investigado por las autoridades brasileñas, que buscan determinar las causas que provocaron el choque entre ambas aeronaves. #OliverTree #Gaspi #Brasil"
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El accidente se produjo a las 8.59 (hora local) en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad, según reportes del Cuerpo de Bomberos. De acuerdo con información confirmada por autoridades brasileñas, entre los fallecidos se encuentra el youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como “Gaspi”, además del productor audiovisual Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

Cómo fue el accidente en Brasil por el cual murió el youtuber Gaspi

Tras la colisión en el aire, una de las aeronaves cayó en picada sobre el estacionamiento de un complejo comercial, lo que provocó un incendio de grandes proporciones.

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El fuego alcanzó una estación de carga y generó una reacción en cadena que destruyó por completo unos 20 vehículos eléctricos que se encontraban en el lugar. En tanto, el segundo helicóptero se precipitó a unos 100 metros del primer impacto, lo que obligó a ampliar el operativo de rescate.

Según los bomberos, cinco cuerpos fueron hallados calcinados dentro de una de las aeronaves, mientras que la sexta víctima fue encontrada minutos después en el otro punto de caída.

Quiénes son las víctimas del siniestro en Brasil

Entre las personas fallecidas figura Gaspar Prim, conocido en redes como Gaspi, quien contaba con más de 2,8 millones de seguidores en Instagram.

El influencer había ganado notoriedad por sus videos y en el último año había participado de La Velada del Año, el evento de boxeo organizado por el streamer Ibai Llanos.

Embed - GASPI EN ESPAÑA - EL DOCUMENTAL

También aparece entre las víctimas el cantante estadounidense Oliver Tree, de 32 años, oriundo de California, quien acumulaba millones de reproducciones en plataformas digitales con temas como Life Goes On.

El artista se encontraba de gira por Latinoamérica al momento del accidente.

Embed - asi FESTEJA ARGENTINA que es CAMPEON MUNDIAL | Gaspi

Investigación en curso por el trágico accidente entre helicópteros en Brasil

Las autoridades brasileñas trabajan para determinar las causas de la colisión, mientras continúan las tareas de peritaje en la zona del siniestro.

Hasta el momento, no se difundió un informe oficial definitivo sobre las circunstancias del accidente.

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