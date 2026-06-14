Murió el youtuber argentino Gaspi en un choque de helicópteros en Brasil

Un brutal choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro dejó al menos seis muertos este domingo por la mañana, en un hecho que conmociona a Brasil y que tiene entre las víctimas fatales a dos argentinos, entre ellos el influencer y youtuber Gaspi.
El siniestro ocurrió en Río de Janeiro y generó conmoción. Además del influencer argentino, entre las seis víctimas fatales se encuentra el cantante norteamericano Oliver Tree.
Un brutal choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro dejó al menos seis muertos este domingo por la mañana, en un hecho que conmociona a Brasil y que tiene entre las víctimas fatales a dos argentinos, entre ellos el influencer y youtuber Gaspi.
El accidente se produjo a las 8.59 (hora local) en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad, según reportes del Cuerpo de Bomberos. De acuerdo con información confirmada por autoridades brasileñas, entre los fallecidos se encuentra el youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como “Gaspi”, además del productor audiovisual Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.
Tras la colisión en el aire, una de las aeronaves cayó en picada sobre el estacionamiento de un complejo comercial, lo que provocó un incendio de grandes proporciones.
El fuego alcanzó una estación de carga y generó una reacción en cadena que destruyó por completo unos 20 vehículos eléctricos que se encontraban en el lugar. En tanto, el segundo helicóptero se precipitó a unos 100 metros del primer impacto, lo que obligó a ampliar el operativo de rescate.
Según los bomberos, cinco cuerpos fueron hallados calcinados dentro de una de las aeronaves, mientras que la sexta víctima fue encontrada minutos después en el otro punto de caída.
Entre las personas fallecidas figura Gaspar Prim, conocido en redes como Gaspi, quien contaba con más de 2,8 millones de seguidores en Instagram.
El influencer había ganado notoriedad por sus videos y en el último año había participado de La Velada del Año, el evento de boxeo organizado por el streamer Ibai Llanos.
También aparece entre las víctimas el cantante estadounidense Oliver Tree, de 32 años, oriundo de California, quien acumulaba millones de reproducciones en plataformas digitales con temas como Life Goes On.
El artista se encontraba de gira por Latinoamérica al momento del accidente.
Las autoridades brasileñas trabajan para determinar las causas de la colisión, mientras continúan las tareas de peritaje en la zona del siniestro.
Hasta el momento, no se difundió un informe oficial definitivo sobre las circunstancias del accidente.