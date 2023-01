Policías le salvaron la vida a un hombre que se atrincheró en su casa

La alerta hacía referencia sobre un individuo que tenía intenciones de autolesionarse, producto de una situación de índole intrafamiliar, en donde lo habrían notificado de una prohibición de acercamiento hacia su ex pareja, madre de sus hijos.

Una vez que llegó el personal policial al lugar, confirmaron la situación de crisis y el dueño de casa les dijo que si no se retiraban del lugar se iba a quitar la vida, mientras manipulaba el arma blanca. Allí vivía solamente el sujeto y no su ex pareja.