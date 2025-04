Nuevas declaraciones clave en el juicio por la muerte de Diego Maradona

el ex jefe de la fuerza irá a juicio

Coimas en la Policía Federal: confesaron y fueron condenados 10 acusados

Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, afirmó que la declaración de Waisman fue favorable a la médica Agustina Cosachov: “No observó nada irregular en su tarea. Se desempeñó bien en cuanto al tema farmacológico”.

En la misma línea, Martín Montalto —asesor del jefe de los enfermeros, Mariano Perroni— agregó que Waisman mantuvo varias interconsultas con Cosachov durante la estadía de Maradona en la casa del country San Andrés, puntualmente sobre las dosis de medicación.

image.png Durante la jornada del martes, también declaró la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos.

También prestaron testimonio dos empleados administrativos vinculados a la atención domiciliaria del exfutbolista: Enrique Barrios y Germán Dornelli. Barrios relató que había solicitado personal médico y de enfermería para una atención continua: “Al principio Diego tenía cuidados todos los días, pero con el tiempo pasaron a ser una vez por semana”.

Además, remarcó que no podían proveer aparatología médica como desfibriladores, ya que “Swiss Medical no se encarga de eso”. Dornelli, por su parte, confirmó que en la vivienda de Tigre no había equipamiento médico adecuado.

En este proceso judicial están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini —coordinadora de Swiss Medical—, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. La enfermera Gisela Madrid también está acusada, pero será juzgada por un jurado popular.

