Néstor Soto fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Catalina Gutiérrez

Los hechos

El asesino había declarado este martes que "es un homicida, pero no un femicida" y le pidió "perdón de todo corazón a los padres" de la joven de 21 años, quien estudiaba Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba.

Además, consignó que "su arrepentimiento lo acompañó desde el principio" y que cuando llegaron los policías confesó el femicidio y preguntó por el padre de la víctima. "No aguanté más, exploté llorando y dije ‘me arruiné la vida señor, me arruiné la vida’ y empecé a hablar del papá de Catalina y del hecho. Lo primero que le dije a la Policía fue ¿Dónde está Marcelo? para que me mate, para que me tire al piso", reveló.

Sin embargo, Marcelo Gutiérrez sostuvo en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que "jamás en la vida" aceptará las disculpas del autor del crimen y que la frase de Soto es un "invento".

madre y padre de Catalina Gutiérrez, femicidio en Córdoba.png Los padres de Catalina Gutiérrez en el juicio por la muerte de su hija.

"Fue muy feo escucharlo, sentí asco, impotencia y bronca. Hablaba más de él, de lo que lo acusan, que del hecho en sí. Es un psicópata con todas las letras", añadió.

En la lectura de alegatos, su defensora, Ángela Burgos Niño, había solicitado que su cliente sea juzgado por "homicidio simple" e insistió con suprimir el agravante de violencia de género: "Es descabellado".

En este contexto, la asesora calificó al juicio por jurados populares como "flojo", a la vez que remarcó: "A Néstor lo voy a defender hasta el final. Se les va a caer la alevosía y la criminis causa. Este chico no va a tener perpetua y tampoco estará 25 años en la cárcel".

"Él no es un criminal, no planeó matar a Catalina. Todos somos susceptibles y posibles de ser homicidas, estafadores", justificó Burgos durante sus alegatos ante la atenta mirada de la familia de la víctima.

"Néstor Soto es un estúpido. Esta es una generación de pendejos estúpidos y es la peor generación que la sociedad nos pudo haber brindado", concluyó la abogada que solicitó una pena menor para el rionegrino.

También podés leer: El estremecedor relato de la madre de Catalina Gutiérrez, víctima de femicidio: "Mirá lo que hiciste, Néstor"

Por su parte, el fiscal Marcelo Sicardi reveló anotaciones que Néstor Soto realizó en su celular y que demostraban que estaba enamorado de Catalina Gutiérrez, mientras que sostuvo que se trató de un femicidio, en contexto de violencia de género. En su argumentación, Sicardi mostró ante el tribunal, el acusado y los familiares de la víctima, que Soto tenía en la sección Notas de su celular varias anotaciones en las que se podía revelar el sentimiento que tenía con la joven.

"Sobre la pana esta, no sé de dónde le agarré tanto cariño. Literalmente siento que no se lo merece, no quiero decir que hay gente que es merecedora de mi cariño, pero hay personas a las que no trato como trato a Cata. Es una persona tan pasajera", leyó el fiscal.

Lo curioso es que en varias de esas notas están redactadas en tercera persona: "Le diste ese cariño a Cata G., a Orne y viste cómo son capaces de dártelo. Te estás encariñando sin saber por qué". Desde el tribunal, informaron que también había escritos que corresponde al 9 de junio, un mes antes del crimen, con los títulos "amigo invisible Cata" y "teamocati".

El abogado querellante Carlos Hairabedián pidió la pena máxima para el femicida y que se aplique el agravante de alevosía que fue eliminado de la carátula por el fiscal Sicardi.