El estremecedor relato de la madre de Catalina Gutiérrez, víctima de femicidio: "Mirá lo que hiciste, Néstor"

El estremecedor relato de la madre de Catalina Gutiérrez: “Mirá lo que hiciste, Néstor”

Por Sitio Andino







La sala estaba en silencio. Sólo la voz quebrada de Eleonora Vollenweider rompía el aire mientras se dirigía, entre lágrimas, a Néstor Soto, acusado por el femicidio de su hija Catalina Gutiérrez. El juicio que paralizó a Córdoba y conmocionó al país llegó a su punto más desgarrador.

En la última audiencia del juicio por Catalina Gutiérrez, la joven asesinada el 17 de julio pasado en Córdoba, se vivieron momentos devastadores. La madre de la víctima se puso de pie y le pidió al asesino que la mirara. Él, en cambio, mantuvo la cabeza gacha durante toda su declaración. “Me sobra un lugar en la mesa, me sobra una cama, me sobra un lugar en el auto y me sobra todo el amor que tengo que no puedo darle a Catalina”, expresó Vollenweider. Mientras, su esposo Marcelo le sostenía la mano como lo hizo desde el inicio del proceso. La mujer, visiblemente devastada, enfrentó a Soto directamente: “Néstor, no sólo mataste a Catalina, me mataste a mí, a Marcelo y a Lucía. Mataste proyectos y futuro”.

juicio por el femicidio de Catalina Gutiérrez .png El estremecedor relato de la madre de Catalina Gutiérrez: “Mirá lo que hiciste, Néstor” Última audiencia por el femicidio de Catalina Gutiérrez: “Un lobo con piel de cordero” En la Cámara Undécima del Crimen de Córdoba, se cerraron los alegatos con la palabra del fiscal Marcelo Sicardi, quien pidió prisión perpetua para Soto. “Estamos ante un femicidio”, aseguró sin titubeos y definió al acusado como “un lobo con piel de cordero”, destacando la crueldad y el engaño con el que actuó.

Néstor Soto, de 22 años, había sido compañero de carrera de Catalina en Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Durante el proceso confesó haber asesinado a la joven en su departamento. Según su versión, la discusión comenzó cuando ella le recriminó no haberla invitado a una reunión. “Me acuerdo de que le contesté mal, me enojé y le dije: ‘Tomátela’. Ahí ella se enojó y me dijo: ‘Nesti, no podés ser tan pelotudo’ y me dio una cachetada”, relató.

A partir de ahí, describió una escalada de violencia que terminó en estrangulamiento. “Reaccioné con un golpe y le dije: ‘Cati, me fui a la mierda, perdón’. Ella me dijo: ‘Pelotudo, me pegaste re fuerte’. Me agarró de la remera y terminamos los dos en el piso peleando”, agregó antes de confesar que aplicó la maniobra conocida como “mataleón” hasta que Catalina quedó inconsciente. “No es que me cayó la ficha. En ningún momento paró ese estado de emoción”, sostuvo Soto ante los jueces. image.png El estremecedor relato de la madre de Catalina Gutiérrez: “Mirá lo que hiciste, Néstor” “Ella está en un cajón por tu culpa” La madre de Catalina, sin poder contener el llanto, insistió en que el asesino la mirara: “Me gustaría que me miraras, Néstor, mirame”. Pero Soto no levantó nunca la vista. Eleonora fue contundente: “Te escucho decir que estás en una celda, que tu vida era perfecta… ¿sabés dónde está Catalina? En un cajón. Ahí está mi hija por culpa tuya”. Incluso le dijo que cambió la “a” de Arquitectura por la “a” de asesino, porque “te arruinaste la vida vos también y yo también quería un mejor futuro para vos”. Finalmente, cerró su declaración con un pedido de justicia implacable: “Nos obligaste a ser una familia de tres”. El tribunal deliberaba mientras el país esperaba la sentencia definitiva. La pena solicitada es prisión perpetua. Soto, quien prefirió el silencio cuando le ofrecieron la última palabra en el juicio, aguarda su destino mientras el dolor de la familia Gutiérrez queda sellado para siempre en esta tragedia./Infobae.

