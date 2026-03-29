Manejaba borracho por Godoy Cruz, atropelló a dos menores y dejó a una nena internada

Accidente en Godoy Cruz: la menor fue trasladada al hospital Notti, mientras que el adolescente fue asistido en otro centro de salud. Foto: Cristian Lozano

La imprudencia al volante vuelve a tener consecuencias graves en Mendoza , luego de que un automovilista con alto nivel de alcohol en sangre embistiera a dos menores en Godoy Cruz . Una de las víctimas, de 5 años, permanece hospitalizada tras el fuerte impacto .

El episodio ocurrió cerca de las 19:30 en la intersección de El Salvador y Cuba , en el barrio Los Barrancos II , y motivó un rápido despliegue policial.

Diego Costarelli: "Se acabó el Estado poderoso y pesado que todo lo hacía"

Según informaron fuentes oficiales, personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un accidente vial con menores involucrados . Al arribar, constataron que un Volkswagen Gol , conducido por A. B. (44) , había impactado contra dos peatones: una nena de 5 años y un adolescente de 14 .

Como consecuencia del fuerte impacto , la niña fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada de urgencia al Hospital Notti , donde quedó internada bajo observación médica. En tanto, el menor de 14 años fue llevado por sus familiares a un centro de salud con lesiones leves .

El elevado resultado del test de alcoholemia

El dato más preocupante surgió tras el control de alcoholemia: el conductor registró 2.45 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel ampliamente superior al permitido. Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del conductor, la retención del vehículo y el inicio de actuaciones por infracción al Artículo 67 bis de la Ley 9099.

En el hecho intervino el Juzgado Contravencional N° 1, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades.