29 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Manejaba borracho por Godoy Cruz, atropelló a dos menores y dejó a una nena internada

Un conductor fue detenido tras atropellar a dos menores mientras manejaba con alto nivel de alcohol en sangre. Una pequeña quedó internada con politraumatismos.

Accidente en Godoy Cruz: la menor fue trasladada al hospital Notti, mientras que el adolescente fue asistido en otro centro de salud.
Accidente en Godoy Cruz: la menor fue trasladada al hospital Notti, mientras que el adolescente fue asistido en otro centro de salud. Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

La imprudencia al volante vuelve a tener consecuencias graves en Mendoza, luego de que un automovilista con alto nivel de alcohol en sangre embistiera a dos menores en Godoy Cruz. Una de las víctimas, de 5 años, permanece hospitalizada tras el fuerte impacto.

El episodio ocurrió cerca de las 19:30 en la intersección de El Salvador y Cuba, en el barrio Los Barrancos II, y motivó un rápido despliegue policial.

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Conducía alcoholizado y atropelló a dos menores en Godoy Cruz

Según informaron fuentes oficiales, personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un accidente vial con menores involucrados. Al arribar, constataron que un Volkswagen Gol, conducido por A. B. (44), había impactado contra dos peatones: una nena de 5 años y un adolescente de 14.

Como consecuencia del fuerte impacto, la niña fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada de urgencia al Hospital Notti, donde quedó internada bajo observación médica. En tanto, el menor de 14 años fue llevado por sus familiares a un centro de salud con lesiones leves.

El elevado resultado del test de alcoholemia

El dato más preocupante surgió tras el control de alcoholemia: el conductor registró 2.45 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel ampliamente superior al permitido. Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del conductor, la retención del vehículo y el inicio de actuaciones por infracción al Artículo 67 bis de la Ley 9099.

En el hecho intervino el Juzgado Contravencional N° 1, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades.

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