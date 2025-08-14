La Policía detuvo a nueve personas en el Gran Mendoza y recuperó vehículos robados

Operativos preventivos

Los resultados se obtuvieron en patrullajes preventivos en Godoy Cruz, Maipú y Guaymallén. Qué recuperó la Policía de Mendoza.

Detención en el Gran Mendoza gracias a patrullajes preventivos

En primer lugar, en calle Gorriti y Parque Sur, dos hombres fueron detenidos mientras circulaban en un automóvil Chevrolet Cruze que tenía pedido de secuestro por un robo.

WhatsApp-Image-2025-08-13-at-20.58.20
La Policía de Mendoza recuperó vehículos robados.

La Policía de Mendoza recuperó vehículos robados.

Luego, en calle Rafael Obligado y Perito Moreno, efectivos policiales atraparon a dos mujeres y un hombre que habían sustraído distintos productos de un comercio.

Por otra parte, en calle Moyano, la Policía recuperó una moto marca Tekken que presentaba medida pendiente por hurto agravado. Además, en otro patrullaje preventivo en el interior del barrio Campo Papa, una joven de 17 años fue aprehendida luego de sustraer un teléfono celular.

WhatsApp-Image-2025-08-13-at-20.59.16

En el barrio Soberanía de Maipú, los efectivos interceptaron una camioneta Ford Ecosport con dos ocupantes. Durante la requisa, se secuestraron frascos con cannabis sativa, y ambos fueron trasladados a la Comisaría 10°.

En calle Roca y Araujo de Guaymallén, la policía detuvo a un hombre que conducía una motocicleta KTM Duke 200 con documentación falsa y adulteración de números de motor. Como consecuencia, el rodado fue secuestrado.

