La Policía detuvo a nueve personas en el Gran Mendoza y recuperó vehículos robados

La Policía de Mendoza , a través de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) , detuvo a nueve personas y recuperó vehículos, en recorridos preventivos en distintos puntos de Godoy Cruz, Maipú y Guaymallén , y dieron como resultado la desactivación de varios hechos delictivos .

En primer lugar, en calle Gorriti y Parque Sur, dos hombres fueron detenidos mientras circulaban en un automóvil Chevrolet Cruze que tenía pedido de secuestro por un robo.

No hay detenidos Violento robo a una mujer en pleno centro de Tunuyán

mirá el video Persecución de película en Cuidad y Las Heras para atrapar a dos ladrones

Luego, en calle Rafael Obligado y Perito Moreno , efectivos policiales atraparon a dos mujeres y un hombre que habían sustraído distintos productos de un comercio.

Por otra parte, en calle Moyano, la Policía recuperó una moto marca Tekken que presentaba medida pendiente por hurto agravado. Además, en otro patrullaje preventivo en el interior del barrio Campo Papa, una joven de 17 años fue aprehendida luego de sustraer un teléfono celular.

WhatsApp-Image-2025-08-13-at-20.59.16

En el barrio Soberanía de Maipú, los efectivos interceptaron una camioneta Ford Ecosport con dos ocupantes. Durante la requisa, se secuestraron frascos con cannabis sativa, y ambos fueron trasladados a la Comisaría 10°.

En calle Roca y Araujo de Guaymallén, la policía detuvo a un hombre que conducía una motocicleta KTM Duke 200 con documentación falsa y adulteración de números de motor. Como consecuencia, el rodado fue secuestrado.