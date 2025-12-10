La Justicia imputó al dueño de "Ok Eventos" por 24 causas de estafa

La Justicia mendocina imputó este miércoles a Mauricio Morales , acusado de estafar a cientos de familias y grupos de egresados . Morales, propietario de la firma "Ok Catering, Eventos & Egresados" , habría generado un profundo malestar entre quienes confiaron en la empresa para organizar diversas celebraciones familiares.

La fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Susana Muscianisi , imputó a Morales por el delito de estafa genérica , en el marco de 24 causas iniciadas tras las denuncias recibidas por la Unidad Fiscal.

De esas 24 causas, seis corresponden a fiestas de egresados , cada una con alrededor de 100 víctimas . Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) aclararon que la imputación se continuará ampliando de manera progresiva , a medida que avance la investigación y se analicen las pruebas.

Morales fue detenido días atrás en la provincia de San Juan y ya fue trasladado a Mendoza. En las próximas horas será trasladado a la Penitenciaría Provincial .

Cómo hallaron al dueño de la empresa de catering

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos informó que Matías Morales, propietario de la firma "Ok Eventos", fue detenido en la provincia de San Juan. La detención se produjo mientras avanzan diversas medidas vinculadas a la causa que busca esclarecer una serie de estafas.

Efectivos policiales realizaron dos allanamientos en Mendoza relacionados a la causa. El primero se llevó a cabo en una oficina en calle Mitre 521, de Ciudad, donde el resultado fue negativo. Mientras tanto, en Guaymallén allanaron una vivienda en calle Río Barranco 5752, allí el resultado fue exitoso.

Cómo comenzó la causa

Una empresa de catering fue escrachada en redes sociales por estafa. Cientos de estudiantes se quedaron sin su fiesta de egresados, ya que, al llegar a los salones donde debía realizarse el evento, no encontraron nada preparado. Hasta el momento, son seis colegios de Mendoza los que quedaron sin su celebración.

Tras la grave situación, las familias de los estudiantes hicieron su descargo a través de las redes sociales, denunciando que el dueño de Ok Eventos, identificado como Mauricio Morales, no responde llamadas ni mensajes. Además, esta situación también se repitió en cumpleaños de 15 y casamientos.

El hecho generó tristeza, desilusión y enojo tanto en los chicos como en sus padres, quienes al llegar al salón se encontraron con que no había absolutamente nada organizado. En diálogo con Sitio Andino, Vanesa, madre de uno de los adolescentes que asiste a la escuela Eduardo Jorge Chahla, de Bermejo, relató el difícil momento que vivieron.

Desilusión por una fiesta de egresados que no fue

Los estudiantes tenían programada su fiesta de egresados para el 29 de noviembre. Ese día, ilusionados y vestidos de gala, acudieron a Casa de Gobierno para la tradicional sesión de fotos. Sin embargo, un hecho inesperado terminó por arruinar lo que prometía ser una noche inolvidable.

"En el camino nos mandan un mensaje diciendo que Mauricio había sufrido un accidente y que se suspendía la fiesta", contó Vanesa. Todo se volvió un desorden: los alumnos ya se habían enterado, pero los padres decidieron dejarlos en Casa de Gobierno y dirigirse al salón para averiguar qué había ocurrido.

"Cuando llegamos nos enteramos de que el señor Mauricio Morales no había pagado absolutamente nada. No había banquete, no había DJ; solo había unas bebidas y comidas que habían quedado de un evento anterior, pero no teníamos nada", afirmó.

También hubo confusión respecto al dueño del salón y el estado del pago: primero dijo que estaba todo cubierto, luego que no y finalmente que solo una parte había sido abonada.

La desilusión fue total. Tras el recorrido en la batea, en lugar de dirigirse al salón, los estudiantes terminaron regresando al colegio, lo que aumentó aún más la frustración por el fracaso del evento.

"Nosotros compartíamos la fiesta con una escuela de Beltrán y cuando llegamos al salón el dueño nos dice que no había nada reservado, que nos podía abrir pero solo la mitad, ya que Morales había pagado la mitad del presupuesto", manifestó a este medio Lorena, otra madre que presenció el momento.