La insólita defensa del hermano de Germán Kiczka, acusado de tenencia de MASI: "No sabía que..."

Con el juicio próximo a concluir - quedan tres audiencias clave -, se espera que el miércoles 16 de abril se de a conocer el veredicto contra el ex diputado de Misiones y su hermano. El lunes, además de la declaración presencial de la psicóloga Luisella Lorenzo , quien estuvo a cargo de la pericia psicológica oficial a los acusados, estos pidieron ampliar su indagatoria .

Por su parte, Germán -el ex legislador que integraba el partido Activar de Misiones, en actual coalición con La Libertad Avanza-, pidió “aclarar unas cuestiones” sobre indagatorias previas de su prima Melisa y su esposa Alejandra. En este sentido, el acusado de 44 años, mencionó que "estaba convencido de que le plantaron un pendrive" cuando allanaron su propiedad: "Yo sabía que no tenía un pendrive en mi casa, pero me empecé a preocupar".