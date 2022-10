La detuvieron por ingresar a una comisaría droga en un pan

Allí confirmaron que en uno de los panes había un envoltorio de marihuana oculto. Al pesarla, arrojó un peso de más de 1, 5 gramos.

Tras el hallazgo los policías pidieron directivas y la joven, de quien no trascendió su identidad, quedó detenida por el intento de otorgarle droga a un detenido. No obstante, horas después recuperó la libertad al no poseer antecedentes penales.

Claro está que sí deberá afrontar el proceso judicial en su contra por dicha tenencia y traslado de la droga.