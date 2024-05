Juicio a Walter Bento: declaró el Rengo Aguilera y complicó al juez

El juicio contra Walter Bento sumó este jueves la declaración de Daniel “Rengo” Aguilera, el ex líder de la barra brava de Godoy Cruz, quien en la instrucción del caso aseguró que le habían pedido una importante suma de dólares para resolver sus causas en la justicia federal.

“Tendría que haber visto mi casa cuando me habló de dólares. La reunión debe haber durado 10 minutos”, sostuvo Aguilera, cuando el fiscal Dante Vega lo indagó sobre detalles de la reunión con Alba.

Durante más de dos horas declaró ante las partes y habló del ofrecimiento que recibió. “En el 2016 empezó todo, en noviembre diciembre. Fue en la Galería tonsa. Un hombre, que estaba como perseguido, se me acercó. Me llamo la atención. Se identifico como Diego (por Diego Aliaga). Para encararme así, para mi era un drogadicto, un drogadicto careta”, sostuvo.

Traslado Rengo Aguilera - 364331 El Rengo Aguilera complicó a los imputados en el juicio por coimas en la justicia federal. Foto: Yemel Fil

Explicó que ese individuo, quien luego supo que era Diego Aliaga, lo contactó con Jaime Alba, uno de los abogados imputados en el expediente. “Me habló de dinero. Me contactó con Alba. Me dio su número. Me dijeron que la plata era para el Jefe”, contó Aguilera -según la hipótesis fiscal a Bento lo llamaban El Jefe-.

A lo largo de su declaración, Aguilera también habló de martirios que vivió durante todas las causas que ha tenido que afrontar. “Estoy seguro que se ensañaron conmigo para sacarme dinero”, afirmó.

Los detalles del juicio contra Walter Bento

El juicio contra Walter Bento continúa, semana por medio, en tribunales federales. Se estima que podría terminar recién a fines del 2024.

El debate tiene a 33 imputados por distintos delitos, la mayoría de estos cohecho y lavado de activos.

Walter Bento, principal acusado de la mega causa, está señalado como “jefe” de una asociación ilícita, pero también es juzgado por 15 hechos de cohecho activo, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica (2 hechos), abuso de autoridad (10 hechos), desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba (su teléfono oficial).