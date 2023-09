Juicio contra Walter Bento: el duro relato de otros dos imputados

Luego aseguró que recibió “aprietes” para que declarara en contra del juez y que en su trabajo profesional actuó, durante 14 años, en 17 causas que investigaba Bento. En ese sentido aclaró: “En todas tuve resultado negativo”.

Juicio a Walter Bento, declaracion, declaraciones Walter Bento, tribunales federales, septiembre 2023.jpg Walter Bento arriesga una condena a varios años de cárcel. Foto: Yemel Fil

Tras el testimonio de Alba, fue el turno de la indagatoria de Eugenio Nasi, un supuesto contrabandista que también está imputado y detenido. El acusado fue durísimo con la investigación del fiscal Dante Vega.

Explicó que “durante 10 días no lo dejaron ir al baño”. “Estuve 10 días orinando en botellas y defecando en bolsas. No me dejaban ir al baño. Me decían por qué no declarás lo que quiere escuchar el fiscal y te vas a tu casa”, sostuvo.

El relato de Nasi generó planteos de la fiscalía, quien destacó algunas “contradicciones” en el testimonio.

Comienza la etapa de testigos en el juicio contra Walter Bento

Este miércoles finalizó la etapa de indagatorias a aquellos imputados que pidieron declarar en el inicio del debate y comenzaron a declarar testigos.

El primero en hacerlo fue el abogado Carlos Varela Álvarez, quien durante varios minutos habló de sus contactos con los imputados y lo que sabía de los hechos denunciados en la causa.

El letrado habló de algunos de los caso de cohecho que se analizan en el juicio y afirmó que "en la intimidad de los abogados se hablaba con sorpresa de algunas resoluciones judiciales".

"La Justicia Federal no es muy garantista y nos sorprendía algunas libertades que otorgaban en determinadas causas", dijo, detallando el caso, justamente, de Eugenio Nasi.

El juicio continuará este jueves con el relato de más testigos.

Mirá la audiencia de debate de este miércoles: