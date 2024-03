En este sentido, se espera que refieran no sólo de los hechos que MFL les contó, sino también cómo la vieron desde su perspectiva profesional.

"Se trata de testigos calificados que pueden describir el estado de la víctima y el impacto de los hechos denunciados en el marco de sus intervenciones profesionales", dijeron las fuentes.

La denuncia interpuesta contra Alperovich a fines de 2019, asegura que los abusos y ataques juzgados se produjeron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018, en diferentes viviendas de las localidades tucumanas de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena; y en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

Ese expediente avanzó desde entonces hasta llegar a la actual etapa de juicio oral, en el marco del cual se celebran audiencias a razón de una por semana que se prolongarán por lo menos hasta julio, con la declaración de más de 80 testigos.

Juicio a Alperovich: declaran las profesionales de la salud

Durante la primera jornada, el 5 de febrero pasado, prestaron declaración el imputado y la denunciante que declaró durante seis horas mientras que Alperovich dijo que su descargo lo realizaría "al final" del debate oral y, en su breve intervención, expresó: "Quiero la verdad porque esto me mató".

En la segunda jornada, desarrollada el pasado 15 de febrero, declararon cinco familiares de la joven denunciante, entre ellos su abuela, quien aseguró que admira a su nieta "porque su valentía fue impresionante".

En la tercera audiencia, la madre de la denunciante aseguró hoy que su hija "no volvió a ser la misma persona" a partir de los abusos sexuales atribuidos a su tío y empleador, aunque la joven se haya recuperado del deterioro físico en el que se encontraba inmersa antes de presentar cargos en la justicia.

"Antes de que nos contara, yo me daba cuenta que ella estaba mal, que le pasaba algo pero jamás me hubiera imaginado que era esto. Lo que sí, ellos (por su hija y el acusado) iban a desayunar siempre a lo de la madre de José (Alperovich), que un día le dijo a mi hija: - tené cuidado con éste que te va a querer …(refiriéndose a un sometimiento sexual). Cuando después ella lo contó como una broma, a mí se me instaló la sospecha", dijo durante su declaración la madre de MFL al declarar en la tercera jornada del debate oral.

En la cuarta audiencia que tuvo lugar el pasado jueves, el padre de la denunciante ratificó los dichos de su hija, en tanto que Sara Alperovich, hija del acusado y Beatriz Mirkin, que fuera su compañera de fórmula en las elecciones para gobernador y vice de 2019, trataron de desacreditar a la víctima y hablaron de "una operación política".

"Una mañana mi hija me sentó en un café, después de verla mucho tiempo poco estable, adelgazó 10 kilos, no era ella, y me contó lo que pasó", dijo DL, el padre de MFL

"No quise saber detalles, solo le dije que yo estaba para ella en lo que necesitara. Me dolían las palabras, me perforaban el pecho, me dolía el corazón", admitió.