Incendio en Guaymallén: se perdió la totalidad de la producción de un galpón de empaque

Pasadas las 20 horas del lunes, un galpón de empaque de frutos secos se prendió fuego en el departamento de Guaymallén . Si bien hasta el momento se desconocen las causas por las que se desató el incendio , personal de Bomberos trabajó en el lugar y logró sofocar el foco ígneo.

El lugar, ubicado en calle Bandera de los Andes al 1300 , según informaron las autoridades, comenzó a arder alrededor de las 20:10. Tras ser alertados a la línea de emergencias 911, personal de la Policía de Mendoza se trasladó a la escena de los hechos y, al llegar, constataron que las llamas comenzaban a consumir el establecimiento .

Ocurrió por la madrugada Un desperfecto provocó un incendio en una fábrica de chizitos en Maipú

Rápidamente, se solicitó la intervención de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, Maipú y del Cuartel Central . Poco tiempo después, el foco ígneo fue completamente sofocado tras tareas de extinción y enfriamiento.

A partir de ese momento, se advirtió la afectación total en tres ambientes , como así también de toda la productividad del lugar. Acto seguido, se dio intervención a la autoridad judicial de turno.

Un desperfecto provocó un incendio en una fábrica de chizitos en Maipú

La lamentable noticia del galpón de Guaymallén ocurrió algunas horas más tardes de un siniestro similar en Maipú, donde una fábrica de chizitos ardió a raíz de un desperfecto mecánico en una de las herramientas de trabajo. Si bien aún se desconocen los motivos del incendio de Bandera de Los Andes, las autoridades barajan distintas hipótesis hasta el momento.

En el caso del establecimiento ubicado en Coquimbito, las autoridades notificaron la afectación de dos galpones, pero no hubo heridos.