El jurado consideró "no culpable" a la policía acusada por el homicidio de Kevin González

"Nosotros, el jurado encontramos a la acusada Nadia Verdugo Escobar no culpable", explicó el jurado popular. "Nosotros, el jurado encontramos a la acusada Nadia Verdugo Escobar no culpable", explicó el jurado popular.

"Fuimos 4 o 5 móviles respondiendo al llamado del CEO. El video en el que dicen que me bajo "como una loca a los disparos" es porque me estaban disparando desde el interior de la plaza", dijo Verdugo. "Fuimos 4 o 5 móviles respondiendo al llamado del CEO. El video en el que dicen que me bajo "como una loca a los disparos" es porque me estaban disparando desde el interior de la plaza", dijo Verdugo.