21 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Estafa

El caso Megatecnología y la cronología completa de una estafa sin precedentes en Mendoza

Un repaso detallado de las estafas por la empresa Megatecnología. Desde su crecimiento comercial hasta las denuncias, la fuga de sus dueños y el avance de la Justicia.

Cristhian David Holguín Restrepo es el dueño y se encuentra prófugo de la Justicia

Cristhian David Holguín Restrepo es el dueño y se encuentra prófugo de la Justicia

 Por Carla Canizzaro

La causa por estafas vinculada a la empresa Megatecnología se convirtió en uno de los expedientes judiciales más resonantes de los últimos años en Mendoza. El caso impactó de lleno en la sociedad mendocina, especialmente entre quienes frecuentaban el local ubicado en pleno centro y confiaban en la firma para la compra o reparación de equipos tecnológicos.

Sin embargo, todo cambió en agosto de 2025, cuando comenzaron a acumularse denuncias en la Fiscalía de Delitos Económicos. Lo que inicialmente parecía una serie de reclamos aislados, rápidamente escaló hasta transformarse en una investigación de gran magnitud.

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Desde el 20 de agosto de 2025 hasta la actualidad, la causa suma más de 150 denuncias, lo que la posiciona como un caso sin precedentes en la provincia en materia de estafas.

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La causa se convirtió en uno de los expedientes judiciales más resonantes de Mendoza

La causa se convirtió en uno de los expedientes judiciales más resonantes de Mendoza

El principal acusado, Cristhian David Holguín Restrepo, junto a su hermana, se encuentra prófugo de la Justicia tras haber abandonado el país un día antes de que se radicaran las primeras denuncias. Sobre él pesa un pedido de captura internacional, lo que limita significativamente sus movimientos.

En tanto, Daniela Heinrich, cuñada de los hermanos, es hasta el momento la única imputada en el expediente y se encuentra a la espera de una definición judicial sobre su condena, tra un juicio abreviado en los últimos días. En el caso trabaja la fiscal Mariana Pedot, el defensor Carlos Estelrich y la querellante, Susana Soleti.

Pagos anticipados y pérdidas millonarias

Según consta en la investigación, el conflicto comenzó cuando la empresa empezó a incumplir con la entrega de productos, principalmente computadoras nuevas. Con el correr de los días, también se registraron fallas en la prestación de servicios técnicos, como reparaciones, actualizaciones e instalación de componentes.

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La Policía de Mendoza desarticuló la empresa Megatecnología en un operativo por estafas en Mendoza

La Policía de Mendoza desarticuló la empresa Megatecnología en un operativo por estafas en Mendoza

Los clientes, que en muchos casos habían abonado por adelantado, incluso en dólares, comenzaron a exigir respuestas ante la falta de cumplimiento. La situación derivó en importantes pérdidas económicas para los damnificados.

Estas irregularidades generaron una avalancha de reclamos que, con el tiempo, se tradujo en denuncias formales. "Históricamente no nos había sucedido tener una estafa con tanta cantidad de denuncias", afirmó a Sitio Andino la abogada querellante Susana Soleti.

Cuando la causa tomó conocimiento público, el monto estimado del fraude era de 14 millones de pesos. Actualmente, esa cifra asciende a aproximadamente 183 millones de pesos, reflejando la magnitud del caso.

Durante los primeros allanamientos, efectivos policiales secuestraron cerca de 70 equipos informáticos, entre ellos computadoras, notebooks, discos rígidos, procesadores y memorias RAM.

El video del dueño y su descargo público

Días antes de que estallara el escándalo, Holguín publicó un video en redes sociales en el que intentó explicar la situación de la empresa y reconoció errores en la gestión.

El empresario había fundado Megatecnología en 2015, inicialmente enfocada en la venta de celulares y accesorios, para luego especializarse en computación. En 2017, logró instalar su local en calle Catamarca y, con el crecimiento del negocio, llegó a abrir tres sucursales (dos en Mendoza y una en Buenos Aires), con unos 40 empleados.

Sin embargo, según su propio testimonio, la estructura comenzó a volverse insostenible:

Hubo un punto donde comenzamos a tener cada día menos ganancia. Se complicó mucho en los últimos dos años Hubo un punto donde comenzamos a tener cada día menos ganancia. Se complicó mucho en los últimos dos años

También reconoció que "esa estructura tan pesada hizo que el negocio fuera inviable y es mi responsabilidad". Entre los factores que mencionó, señaló dificultades económicas, problemas en la administración, atrasos en pagos y un contexto que "no acompañaba".

Las reparaciones parciales a las víctimas por estafa

En paralelo al avance judicial, una parte de los damnificados logró recuperar parcialmente sus bienes. Según explicó la querellante:

  • 127 hechos fueron imputados a Daniela Heinrich

  • 94 casos tuvieron algún tipo de reparación parcial

En muchos casos, las víctimas pudieron recuperar sus equipos al acreditar la propiedad o identificarlos entre los elementos secuestrados, los cuales permanecían bajo depósito judicial.

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El juicio abreviado podría abrir la puerta a que Holguín se presente voluntariamente ante la Justicia

El juicio abreviado podría abrir la puerta a que Holguín se presente voluntariamente ante la Justicia

Avance judicial y un pedido de captura internacional

Mientras se aguarda la resolución judicial respecto de Heinrich, los principales acusados continúan fuera del país. No obstante, fuentes vinculadas a la defensa señalaron que el juicio abreviado podría abrir la puerta a que Holguín se presente voluntariamente ante la Justicia argentina.

Un factor clave en esa posible decisión sería su situación personal: el acusado tiene hijos escolarizados en Mendoza, lo que podría influir en un eventual regreso.

Una causa histórica en Mendoza

Con más de 150 denuncias, un perjuicio millonario y responsables prófugos, el expediente se transformó en un caso testigo dentro del fuero de Delitos Económicos. La magnitud del daño, tanto económico como social, marca un antes y un después en la relación de confianza entre consumidores y comercios del rubro tecnológico.

Mientras la Justicia avanza sobre la única imputada y mantiene activa la búsqueda de los principales acusados, el desenlace de esta causa será clave no solo para las víctimas, sino también para sentar precedentes judiciales en investigaciones futuras.

El posible regreso de los prófugos, sumado a una eventual condena, podría aportar claridad a un caso que aún deja interrogantes abiertos.

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