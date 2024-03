Detuvieron a una banda de delincuentes que se dedicaban al robo de autos en Mendoza

Las labores de vigilancia permitieron recuperar vehículos en diferentes áreas de gran Mendoza, en lugares que eran utilizados para “enfriar” los mismos para luego ser comercializarlos. Las labores de vigilancia permitieron recuperar vehículos en diferentes áreas de gran Mendoza, en lugares que eran utilizados para “enfriar” los mismos para luego ser comercializarlos.

Los dos detenidos, Juan C. (41) y Gastón C. (29), fueron vinculados a nueve expedientes aproximadamente en casos de hurto de vehículos en la vía pública, principalmente camionetas como Ford F-100, Ford Ranger, Chevrolet S10, Nissan e Isuzu Pick Up.

image.png

Los mismos fueron aprehendidos por personal de Automotores en calle López de Gómara y Pedro del Castillo, de Guaymallén, junto a una camioneta Ford Ranger color Bordo. Sin embargo, al momento de advertir presencia de personal policial intentaron darse a la fuga en un automóvil marca Peugeot modelo 307 rojo.

En medio de las aprehensiones, se logró además el secuestro de bienes que fueron trasladados a Comisaría 9°.

