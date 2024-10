Desesperado pedido de los hijos de Walter Bento

Los hijos del ex juez Walter Bento , juzgado por estos días como líder de una asociación ilícita que pedía coimas a imputados federales, insistieron en el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria para su padre.

Facundo, único integrante de la familia Bento que no está acusado en el juicio, sufre una encepalopatía crónica no evolutiva. Los médicos lo califican como una discapacidad grave, por lo que el paciente necesita de cuidados constantes y una atención “especial”.

En base a esto, días atrás declaró en el juicio la doctora Alejandra De la Rosa, terapeuta que atendió hasta hace dos años a Facundo y ratificó que “Facundo necesita de una enorme dependencia” -ver videos-.

“Él depende total y absolutamente de un tercero porque no puede comer solo, no se puede higienizar, no se puede levantar solo. Tiene una discapacidad enorme”, sostuvo, entre un sinfín de detalles de aportó la profesional.

En base a esto y teniendo en cuenta que la madre, Marta Boiza -también imputada-, está internada, la defensa de Walter Bento insiste con el régimen de prisión domiciliaria.

Entonces, Nahuel y Luciano Bento, presentaron esta semana un escrito en el que detallan la situación por la que atraviesa su hermano.

“Facundo presenta un cuadro de desamparo que hoy resulta insostenible. Nunca en la vida vimos a Facundo llorar como lo ha hecho ahora por extrañar a sus padres. Tampoco lo vimos autolesionarse, situación que cada vez es más habitual”, explicaron.

Luego destacaron “el deterioro” que está sufriendo Facundo y el “agravamiento en su salud física y psíquica, los episodios autolesivos, la angustia y el padecimiento en el que se encuentra”.

Se cree que el tribunal tomará una decisión en breve y fuentes consultadas por este diario afirman que, por primera vez, Walter Bento estaría cerca de acceder a este nuevo régimen de detención. Esto, amparado en un dictamen donde destaca la salud de Facundo.

Mientras tanto, el debate continuará la próxima semana con más testimoniales.