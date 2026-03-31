Crimen en Santa Fe: con dolor y profunda conmoción despidieron a Ian Cabrera

Tras el brutal asesinato de un adolescente de 13 años en la provincia de Santa Fe, familiares, amigos y vecinos despidieron este martes a Ian Cabrera en un velatorio atravesado por el dolor y la conmoción. El crimen ocurrió el lunes por la mañana, cuando el joven fue atacado por un alumno de 15 años dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40.
Según informó Noticias Argentinas, el velatorio se realizó a primera hora en la Asociación Mutual de San Cristóbal. Posteriormente, los restos del adolescente fueron trasladados al cementerio municipal, en medio de una despedida multitudinaria.
Durante la ceremonia participaron numerosos niños y adolescentes que compartían distintos espacios con Ian, reflejando el fuerte impacto que su muerte generó en la comunidad.
Quienes lo conocían lo describieron como un chico respetuoso, querido y apasionado por River Plate. Además, trascendió que era hijo único, un dato que profundizó el dolor entre familiares y allegados.
Cerca de las 10:30, el cortejo fúnebrerecorrió distintas calles de la ciudad antes de llegar al cementerio de San Cristóbal. En el trayecto, se detuvo en una iglesia local donde se realizó una misa en su memoria.
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#Sociedad | ️ Una multitud se reunió frente al Colegio Nacional para despedir a Ian Cabrera y acompañar a su familia en un momento de profundo dolor.pic.twitter.com/3RHqx1XYFO
Finalmente, el cuerpo de Ian Cabrera ya descansa en paz tras una despedida cargada de silencio, lágrimas y pedidos de justicia
La escuela permanecerá cerrada
Desde la institución educativa donde ocurrió el hecho confirmaron que permanecerá cerrada hasta el lunes 6 de abril. El regreso de los alumnos será escalonado, en un intento por contener a la comunidad educativa tras el impacto del crimen.
Habló el abuelo del acusado: "La escopeta fue robada"
El abuelo del adolescente acusado del ataque aseguró que su nieto sustrajo el arma utilizada sin su consentimiento. "La escopeta fue robada de acá adentro. La denuncia está hecha. Esto me genera muchísima tristeza", expresó en declaraciones al canal América.
El hombre también afirmó que no mantenía una relación cercana con el joven y negó haberle enseñado a utilizar armas. "Él nunca cazó conmigo. Ni siquiera tengo cartuchos. Yo no le enseñé nunca a usarla", sostuvo.
El acusado permanece alojado en un instituto de menores mientras avanza la investigación
Habrá audiencia de imputación el viernes
La Justicia convocó para el próximo viernes a una audiencia de formulación de cargos contra el adolescente de 15 años acusado del homicidio.
La abogada Mariana Oroño indicó que la familia del agresor atraviesa la situación "como puede", en medio de la conmoción generada por el caso.