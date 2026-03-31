Crimen en Santa Fe: con dolor y profunda conmoción despidieron a Ian Cabrera

Durante la ceremonia participaron numerosos niños y adolescentes que compartían distintos espacios con Ian

Tras el brutal asesinato de un adolescente de 13 años en la provincia de Santa Fe , familiares, amigos y vecinos despidieron este martes a Ian Cabrera en un velatorio atravesado por el dolor y la conmoción . El crimen ocurrió el lunes por la mañana, cuando el joven fue atacado por un alumno de 15 años dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40.

Según informó Noticias Argentinas, el velatorio se realizó a primera hora en la Asociación Mutual de San Cristóbal . Posteriormente, los restos del adolescente fueron trasladados al cementerio municipal, en medio de una despedida multitudinaria .

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Durante la ceremonia participaron numerosos niños y adolescentes que compartían distintos espacios con Ian, reflejando el fuerte impacto que su muerte generó en la comunidad.

#Sociedad | ️ Desgarrador adiós a Ian Cabrera: así lo despidieron sus amigos tras el tiroteo escolar en San Cristóbal, Santa Fe. pic.twitter.com/BCfpOpVFmW

Quienes lo conocían lo describieron como un chico respetuoso, querido y apasionado por River Plate . Además, trascendió que era hijo único, un dato que profundizó el dolor entre familiares y allegados.

Familiares, amigos y vecinos despidieron este martes a Ian Cabrera en un velatorio atravesado por el dolor y la conmoción

Cerca de las 10:30, el cortejo fúnebre recorrió distintas calles de la ciudad antes de llegar al cementerio de San Cristóbal. En el trayecto, se detuvo en una iglesia local donde se realizó una misa en su memoria.

Embed #Sociedad | ️ Una multitud se reunió frente al Colegio Nacional para despedir a Ian Cabrera y acompañar a su familia en un momento de profundo dolor.pic.twitter.com/3RHqx1XYFO — Sitio Andino (@sitioandinomza) March 31, 2026

Finalmente, el cuerpo de Ian Cabrera ya descansa en paz tras una despedida cargada de silencio, lágrimas y pedidos de justicia

ian cabrera, asesinato, santa fe Trascendió que era hijo único, un dato que profundizó el dolor entre familiares y allegados

La escuela permanecerá cerrada

Desde la institución educativa donde ocurrió el hecho confirmaron que permanecerá cerrada hasta el lunes 6 de abril. El regreso de los alumnos será escalonado, en un intento por contener a la comunidad educativa tras el impacto del crimen.

ian cabrera, tiroteo, santa fe Los restos del adolescente fueron trasladados al cementerio municipal, en medio de una despedida multitudinaria

Habló el abuelo del acusado: "La escopeta fue robada"

El abuelo del adolescente acusado del ataque aseguró que su nieto sustrajo el arma utilizada sin su consentimiento. "La escopeta fue robada de acá adentro. La denuncia está hecha. Esto me genera muchísima tristeza", expresó en declaraciones al canal América.

El hombre también afirmó que no mantenía una relación cercana con el joven y negó haberle enseñado a utilizar armas. "Él nunca cazó conmigo. Ni siquiera tengo cartuchos. Yo no le enseñé nunca a usarla", sostuvo.

El acusado permanece alojado en un instituto de menores mientras avanza la investigación

Habrá audiencia de imputación el viernes

La Justicia convocó para el próximo viernes a una audiencia de formulación de cargos contra el adolescente de 15 años acusado del homicidio.

La abogada Mariana Oroño indicó que la familia del agresor atraviesa la situación "como puede", en medio de la conmoción generada por el caso.