31 de marzo de 2026
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Provincia de Santa Fe

Crimen en Santa Fe: con dolor y profunda conmoción despidieron a Ian Cabrera

Dolor, conmoción y pedidos de justicia marcaron la despedida de Ian Cabrera, el adolescente de 13 años asesinado por un compañero dentro de una escuela en Santa Fe.

Durante la ceremonia participaron numerosos niños y adolescentes que compartían distintos espacios con Ian

Durante la ceremonia participaron numerosos niños y adolescentes que compartían distintos espacios con Ian

Según informó Noticias Argentinas, el velatorio se realizó a primera hora en la Asociación Mutual de San Cristóbal. Posteriormente, los restos del adolescente fueron trasladados al cementerio municipal, en medio de una despedida multitudinaria.

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Una despedida marcada por la emoción

Durante la ceremonia participaron numerosos niños y adolescentes que compartían distintos espacios con Ian, reflejando el fuerte impacto que su muerte generó en la comunidad.

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Familiares, amigos y vecinos despidieron este martes a Ian Cabrera en un velatorio atravesado por el dolor y la conmoción

Familiares, amigos y vecinos despidieron este martes a Ian Cabrera en un velatorio atravesado por el dolor y la conmoción

Quienes lo conocían lo describieron como un chico respetuoso, querido y apasionado por River Plate. Además, trascendió que era hijo único, un dato que profundizó el dolor entre familiares y allegados.

Cerca de las 10:30, el cortejo fúnebre recorrió distintas calles de la ciudad antes de llegar al cementerio de San Cristóbal. En el trayecto, se detuvo en una iglesia local donde se realizó una misa en su memoria.

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Finalmente, el cuerpo de Ian Cabrera ya descansa en paz tras una despedida cargada de silencio, lágrimas y pedidos de justicia

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Trascendió que era hijo único, un dato que profundizó el dolor entre familiares y allegados

Trascendió que era hijo único, un dato que profundizó el dolor entre familiares y allegados

La escuela permanecerá cerrada

Desde la institución educativa donde ocurrió el hecho confirmaron que permanecerá cerrada hasta el lunes 6 de abril. El regreso de los alumnos será escalonado, en un intento por contener a la comunidad educativa tras el impacto del crimen.

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Los restos del adolescente fueron trasladados al cementerio municipal, en medio de una despedida multitudinaria

Los restos del adolescente fueron trasladados al cementerio municipal, en medio de una despedida multitudinaria

Habló el abuelo del acusado: "La escopeta fue robada"

El abuelo del adolescente acusado del ataque aseguró que su nieto sustrajo el arma utilizada sin su consentimiento. "La escopeta fue robada de acá adentro. La denuncia está hecha. Esto me genera muchísima tristeza", expresó en declaraciones al canal América.

El hombre también afirmó que no mantenía una relación cercana con el joven y negó haberle enseñado a utilizar armas. "Él nunca cazó conmigo. Ni siquiera tengo cartuchos. Yo no le enseñé nunca a usarla", sostuvo.

El acusado permanece alojado en un instituto de menores mientras avanza la investigación

Habrá audiencia de imputación el viernes

La Justicia convocó para el próximo viernes a una audiencia de formulación de cargos contra el adolescente de 15 años acusado del homicidio.

La abogada Mariana Oroño indicó que la familia del agresor atraviesa la situación "como puede", en medio de la conmoción generada por el caso.

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