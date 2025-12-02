Confirman la fecha de audiencia para la mujer imputada por el trágico accidente en el Parque San Martín

Cuándo y a qué hora será la audiencia

Tras conocerse el pedido de prisión preventiva para la mujer imputada por el trágico accidente en las inmediaciones del Parque General San Martín , la Justicia mendocina fijó la fecha y el horario para la audiencia . María Amelia Albina Medina , de 82 años, está detenida bajo el régimen de prisión domicialiaria .

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal (MFP), la audiencia será el 22 de diciembre a las 8 y estará a cargo de la doctora Ramón.

La mujer llega a esta instancia imputada por los delitos de " homicidio culposo en concurso real con lesiones culposas graves, ambos agravados por pasar el semáforo en rojo".

Hoy, a un mes del suceso, el fiscal Fernando Giunta solicitó al Juzgado Penal Colegiado la prisión preventiva, quien actualmente está detenida en modalidad domiciliaria.

Semanas atrás, este medio había anticipado que, con la incorporación de diversas pruebas a la causa, el pedido era solo cuestión de días. Sin embargo, desde el MPF añadieron que "restan producir pruebas testimoniales de testigos presenciales y una pericia que ya ha sido ordenada".

Tragedia en el Parque San Martín: los detalles

El trágico accidente vial ocurrió el sábado 1 de noviembre al mediodía en el Parque San Martín, donde dos menores fueron atropellados mientras cruzaban la avenida Boulogne Sur Mer, frente al Mendoza Tenis Club, y uno de ellos perdió la vida.

El hecho se registró cerca de las 12.15, entre Clark y Manuel A. Sáez. Un Volkswagen UP!, al mando de una mujer de 82 años, transitaba por la tradicional avenida en dirección norte, cuando al arribar a la mencionada intersección, cruzó el semáforo en rojo y embistió a los dos adolescentes, que cruzaban por el lugar a pie.

Un movil policial se movilizó al lugar tras la advertencia de testigos, y los efectivos constataron que uno de los niños, identificado como Fausto Morcos (13), había fallecido a raíz del impacto, mientras que el otro sufrió heridas de gravedad.

De inmediato, se realizó un cordón sanitario para permitir el traslado urgente del menor herido al hospital Humberto Notti, donde fue asistido por el equipo médico de guardia.

Fuentes policiales indicaron que la conductora del vehículo involucrado permaneció en el lugar del hecho mientras se desarrollaban las tareas periciales y los cortes de tránsito