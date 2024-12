Conducía alcoholizada por Luján de Cuyo y chocó contra un guardarrail: quedó aprehendida

Un nuevo siniestro vial provocado por una conductora alcoholizada tuvo lugar en Luján de Cuyo este domingo por la madrugada. La joven, de 23 años, colisionó contra un guardarrail pero, afortunadamente, no sufrió lesiones. No obstante, fue aprehendida y trasladada a una dependencia policial.

Conducía alcoholizada por Luján de Cuyo y chocó contra un guardarrail

Puntualmente, el hecho tuvo lugar a las 06:45 de este domingo, en la intersección entre el Lateral Oeste del Acceso Sur y calle Juan J. Paso de dicho departamento. A ese lugar arribaron efectivos tras entrar en conocimiento de que un vehículo VW Take UP colisionó contra el guardarrail, mas no volcó.