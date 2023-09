Cómo sigue hoy el juicio contra Walter Bento

Juicio Walter Bento: "No es una acusación, sino una novela de terror"

Esto debido a que el juez pidió ayer miércoles, sólo contestar por el hecho 1, asegurando que en su momento contestará preguntas de cada uno de los hechos. “Si declaro todo ahora, me voy a extender por varias jornadas y no me van a prestar atención”, justificó el juez investigado, quien ayer miércoles respondió durante varias horas distintas preguntas del Ministerio Público.