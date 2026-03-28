Choque entre una moto y un auto en Las Heras: una menor, internada de gravedad

Por Luis Calizaya







Un impactante accidente vial ocurrió en Las Heras, donde una moto y un auto protagonizaron un choque que dejó a dos personas heridas de gravedad, entre ellas una menor. Si bien se intenta establecer las causas del siniestro, se supo que a bordo del rodado menor viajaban una mujer, una adolescente y una niña de 4 años.

Grave accidente en Las Heras: una joven de 17 años, internada de urgencia El hecho tuvo lugar este sábado al mediodía, en la intersección de las calles Cipolletti y Perú. Según informaron fuentes policiales, una moto que circulaba por Cipolletti en dirección oeste impactó contra un automóvil que se desplazaba por calle San Miguel hacia el sur.

Como consecuencia del choque, la mujer de 37 años que conducía la moto y su acompañante de 17 debieron ser trasladadas a los hospitales Central y Lagomaggiore, respectivamente, al presentar traumatismos de gravedad. En tanto, la niña de 4 años no sufrió heridas.

Por su parte, al conductor del automóvil, de 20 años, se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Las causas del accidente son investigadas por la Oficina Fiscal de la jurisdicción.