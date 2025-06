Cámaras que leen patentes refuerzan la seguridad en San Rafael

Las cámaras instaladas ya permiten el reconocimiento automático de patentes y, según Cornejo, pronto se incorporará tecnología de reconocimiento facial. "Esto es más que un sistema de cámaras", sostuvo. “Esto no es solo un sistema de cámaras. Es un mecanismo que nos permitirá actuar con mayor eficacia tanto en la prevención como en la represión del delito".

mercedes rus, omar felix, san rafael, anillos digitales interdepartamentales.JPG La ministra Rus remarcó que el objetivo es fortalecer el control en los ingresos y egresos Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Además, Rus destacó que la inversión forma parte de una licitación de casi $5.900 millones y se ampara en una ley reciente que habilita el uso de Inteligencia Artificial. “Queremos una Mendoza vigilada, sin impunidad”, aseguró, y mencionó intervenciones exitosas ya registradas en el casco urbano local.

Justicia, municipios y tecnología: un plan integral en marcha

El Gobernador también se refirió a la necesidad de que la Justicia acompañe este proceso. Cuestionó la falta de audiencias por la tarde y denunció casos concretos de jueces y fiscales que obstaculizan investigaciones. “Queremos una Mendoza vigilada, con custodia inteligente y herramientas que nos permitan enviar un mensaje claro: en la provincia no hay espacio para la impunidad", afirmó.

También mencionó avances como la ampliación del Banco de Datos Genéticos y el rol clave de los municipios. "Invitamos al intendente porque entendemos que, si bien los municipios no tienen competencia directa en seguridad, sí son actores relevantes. Estamos avanzando con centros de monitoreo en distintos departamentos y alentamos a que se sumen con sistemas de alarmas comunitarias que optimizan la capacidad de respuesta del 911”, remarcó.

Este equipamiento, potenciado por sistemas de Inteligencia Artificial, permitirá identificar en tiempo real vehículos con pedidos de secuestro o medidas judiciales vigentes, y estará vinculado tanto al 911 como a la red de cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

El rol de la Justicia en la seguridad

El Gobernador explicó que, si bien la seguridad es responsabilidad del Estado provincial, también es “corresponsabilidad de la Justicia”. En este sentido, señaló que “la Justicia tiene muchísimo que ver con la seguridad, fundamentalmente la Justicia Penal”.

mercedes rus, alfredo cornejo, omar felix, san rafael, anillos digitales interdepartamentales.JPG El proyecto de anillos digitales interdepartamentales continuará su desarrollo en otros municipios Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cornejo aclaró que no busca hacer una crítica generalizada, porque consideró que “la verdad es que hay jueces y fiscales que están actuando muy bien en todos los ámbitos de la provincia. Pero hay algunos en particular que no lo están haciendo bien”.

El proyecto de anillos digitales interdepartamentales continuará su desarrollo en otros municipios de la provincia, como parte de la estrategia integral de seguridad que impulsa el Gobierno de Mendoza.