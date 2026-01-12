Brutal femicidio en Tucumán: una joven fue golpeada y asesinada antes de ser arrojada a un basural

Un femicidio conmociona a Tucumán. En las últimas horas salió a la luz el brutal asesinato de Erika Antonella Álvarez , una joven de 25 años que fue hallada sin vida en un basural de Manantial Sur . La autopsia reveló detalles estremecedores sobre su muerte. Hasta el momento no hay personas detenidas , aunque los investigadores centran la mirada en su actual pareja y en su exnovio .

El cuerpo de la víctima fue encontrado el jueves 8 de enero por dos mujeres que realizaban tareas de limpieza en el predio. Al advertir la presencia de una bolsa de residuos con un cuerpo en su interior, dieron inmediato aviso a la Policía. Tras el hallazgo, el Ministerio Público Fiscal activó el protocolo de femicidio , y la investigación quedó a cargo de la fiscal María del Carmen Reuter .

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense , donde los peritos confirmaron que Érika fue asesinada con extrema violencia . La autopsia determinó que la joven presentaba golpes contundentes y severos en la cabeza y el rostro , lo que permitió confirmar que se trató de un crimen por razones de género .

La causa de muerte fue establecida como un traumatismo craneofacial con luxación cervical , lo que indica que la víctima recibió fuertes golpes en la cabeza y la cara , además de una lesión letal en las vértebras del cuello . Los especialistas estiman que el crimen ocurrió entre 36 y 40 horas antes del hallazgo .

Los familiares reconocieron a la víctima tras enterarse por redes sociales

La noticia se difundió rápidamente a través de las redes sociales, y fue así como los familiares de Érika se enteraron del hallazgo. Su padre y una de sus hermanas se dirigieron al lugar y lograron reconocer el cuerpo por tatuajes y señas particulares. Hasta ese momento no se había radicado una denuncia por desaparición, ya que, según indicaron fuentes del caso, la joven solía ausentarse de su hogar con frecuencia.

"El martes a la noche fue la última vez que hablé con ella. Me escribió y me dijo que el miércoles venía a comer", relató la madre de la joven a medios locales. Sin embargo, Érika nunca llegó. Con el paso de las horas, los mensajes dejaron de figurar como entregados, lo que encendió la alarma en la familia.

Ante la preocupación, decidieron dirigirse a la vivienda donde la joven residía desde hacía pocos meses. "Cuando llegamos, la casa estaba cerrada. Como tenemos una copia de la llave, entramos y vimos que ella no estaba, pero el aire acondicionado estaba encendido", contó su madre. Más tarde regresaron al lugar y la situación no había cambiado.

"Algo dentro mío me decía que era ella", el doloroso relato de su madre

En medio de la desesperación, el jueves la familia recibió la peor noticia. A través de publicaciones de vecinos en redes sociales, se enteraron del hallazgo de un cuerpo en un basural de la zona sur. "Algo dentro mío me decía que se trataba de ella", expresó con dolor Claudia, su madre.

Según relataron sus familiares, Érika trabajaba como dama de compañía y mantenía una relación muy cercana con su madre, a quien avisaba cada vez que regresaba a su casa. También atravesaba un consumo problemático de sustancias y estaba en proceso de recuperación. "En Año Nuevo me prometió que iba a cambiar. Ahora no la tengo más", lamentó Claudia en declaraciones al diario La Gaceta.

Mientras tanto, los investigadores aguardan los resultados finales de las pericias complementarias, que serán clave para reconstruir las últimas horas de la joven y avanzar en la identificación del o los responsables de este nuevo femicidio.