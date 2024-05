Biden suspende envío de bombas a Israel y cambia el panorama mundial

Se acabó el respaldo del principal aliado de Israel , a partir de la decisión del Presidente de Estados Unidos Joe Biden de avisar que no habrá más proyectiles de artillerías norteamericanos, si lanza la gran ofensiva que quiere hacer el Primer Ministro Benjamin Netanyahu.

“Si entran en Rafah, no suministraré las armas que se han utilizado (...) contra las ciudades ”, dijo Biden en una entrevista con CNN.

“No vamos a suministrar las armas y proyectiles de artillería que se han utilizado” en la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, “y han muerto civiles en Gaza como consecuencia de estas bombas”; eso “está mal”, contestó Biden en la entrevista al momento en que lo consultaron la razón la inédita decisión del mandatario estadounidense.

Es tal el nivel de contradicciones que ha llevado Israel a su aliado, que si bien hace dos semanas una ley aprobaba los fondos para esa entrega, al mismo tiempo el Congreso norteamericano decidía admitir ayuda a civiles palestinos víctimas de esas mismas bombas.

De todas maneras, el anuncio de Biden refleja que el mundo ya no ve con buenos ojos la manera en que los israelíes han continuado su represalia contra Gaza. Tanto es así que nunca antes Estados Unidos se distanció tanto de Israel en materia militar, a pesar de la importancia que representa ese país para los intereses norteamericanos en Medio Oriente.

De todas formas, Biden dejó claro que garantizará la protección de la Cúpula de Hierro, el escudo de defensa antiaérea que tiene Israel.

El asunto es que ya hay un millón de palestinos que se fueron a refugiar a Rafah, y Biden no ve con buenos ojos una ofensiva extrema en la zona. “Se lo he dejado claro a ‘Bibi’ (Benjamin Netanyahu) y al gabinete de guerra: No van a contar con nuestro apoyo, si de hecho atacan esos centros de población”, cerró Biden.

Ya se veía el cambio de postura la semana pasada cuando el secretario de Defensa, Lloy Austin afirmó en el Congreso que había suspendido el envío de 1.800 bombas de 907 kg (2.000 libras) y otras 1.700 de 226 kg (500 libras).

Ciertamente, ya aparece como desproporcionada la reacción israelí a lo que fue el ataque de Hamas el año pasado, cuando el grupo islamista mató a 1.170 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 250, según cifras de las autoridades israelíes.

La contraofensiva o represalia de Israel ya ha cobrado 34.844 muertos en Gaza, en mayor parte civiles.

La nueva predisposición de Biden a alinearse con los líderes, naciones y organismos internacionales que reclaman calmar las aguas de un conflicto de consecuencias impredecibles, contrasta con aquel papel de defensor de Israel que había adoptado tras el ataque sin precedentes de Hamas del 7 de octubre pasado; pero ahora al dejarlo casi en soledad y sin suministros bélicos a Netanyahu abre un gran interrogante sobre qué postura tomará el Presidente argentino Javier Milei, que se había manifestado reiteradamente en favor de los israelíes y, al mismo tiempo, no puede abandonar su pretensión de convertirse en aliado de Estados Unidos en el hemisferio sur.