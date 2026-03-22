Un año sin Carla Del Souc, el femicidio que conmocionó a Rivadavia

A un año del femicidio, el caso permanece en la memoria colectiva

El sábado 22 de marzo de 2025, Federico Acevedo asesinó a Carla Del Sou c , una joven maestra jardinera de 27 años , en un hecho que generó una profunda conmoción en el departamento de Rivadavia. A un año del femicidio , el caso permanece en la memoria colectiva como uno de los episodios más impactantes de violencia de género en Mendoza.

La jornada en la que ocurrió el crimen estuvo marcada por un clima frío y nublado, que acompañó el estupor y el dolor de toda la comunidad.

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El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas , en la intersección de calles Lavalle y Remedios de Escalada . Según se reconstruyó, Acevedo, ex pareja de la víctima, se presentó en el comercio donde Carla trabajaba y la atacó con un arma blanca .

Federico Acevedo asesinó a Carla Del Souc, una joven maestra jardinera de 27 años

La joven murió en el acto , producto de las múltiples heridas. Tras cometer el crimen, el agresor intentó quitarse la vida provocándose graves lesiones. Fue trasladado en estado crítico al hospital Saporiti , donde falleció horas más tarde.

Una relación marcada por el hostigamiento

De acuerdo a la información que trascendió en aquel momento, el femicidio habría estado motivado por celos obsesivos. La pareja se encontraba separada, pero Acevedo insistía en retomar la relación y había hostigado previamente a la víctima mediante mensajes.

femicidio, carla del souc El femicidio habría estado motivado por celos obsesivos Foto: Facebook

Carla había rechazado volver a convivir con él, lo que, según las primeras hipótesis, habría desencadenado un ataque premeditado.

Dolor y despedidas en redes sociales tras el femicidio en Rivadavia

La noticia se conoció durante el domingo y generó una inmediata reacción de dolor entre familiares, amigos y colegas, quienes utilizaron las redes sociales para despedir a la joven docente.

Desde el Jardín Maternal Duende Azul, institución con la que Carla tenía vínculo, compartieron una imagen que ella misma había publicado en contra de la violencia machista. El mensaje fue contundente: "Personal directivo y docente del Jardín Maternal Duende Azul elevan una oración en tu memoria. QEPD Carla".

femicidio, rivadavia, docente Muchas de sus compañeras de trabajo y familiares la despidieron por redes sociales tras el trágico suceso Foto: Facebook

Por su parte, el Jardín Maternal Arco Iris, donde trabajaba, también expresó su pesar con un emotivo posteo:

"Desde la comunidad del Jardín Maternal Arco Iris lamentamos informar el fallecimiento de la docente Carla Del Souc... con profunda consternación elevamos una plegaria por su descanso eterno. Carlita, compañera, colega y amiga; te vamos a extrañar muchísimo. QEPD".

femicidio, rivadavia, docente La noticia se conoció durante el domingo y generó una inmediata reacción de dolor entre familiares, amigos y colegas Foto: Facebook

A un año del femicidio de Carla Del Souc, el recuerdo de lo ocurrido sigue latente en Rivadavia y expone, una vez más, las consecuencias extremas de la violencia de género.

gisel y carla del souc.png El hecho causó gran dolor y conmoción en el departamento de Rivadavia

El caso no solo dejó una marca de dolor en su familia, amigos y la comunidad educativa, sino que también reavivó el reclamo por mayor prevención y protección para las víctimas.

Su historia permanece como un llamado urgente a no minimizar las señales de violencia y a reforzar el compromiso social e institucional para evitar que tragedias como esta se repitan.