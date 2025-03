Femicidio en Rivadavia: la hermana de Carla Del Souc se despidió con un doloroso mensaje Gisel Del Souc (Facebook)

Dolor en Rivadavia: el posteo de la hermana de Carla del Souc En la red social Facebook, y con una serie de imágenes en las que se puede ver el cercano vínculo que compartían las hermanas, Gisel expresó: "No hay palabra que describa mi dolor". "¿Quién me va a acompañar?, ¿quién va ser así de incondicional?, ¿quién me va pelear?", continuó.

"Cómo le explico a mi hijo que no te vamos a tener más con nosotros, si eras la que siempre estaba ahí, para todo siempre vos", sigue la joven. Con dolor y bronca, añade: "Este hdp nos cagó la vida (...) ¿Por qué lo subestimamos tanto? No logro entender, no dejo de sentir que podría haber echo algo más que aconsejarte y acompañarte siempre".

gisel y carla del souc.png Algunas de las imágenes que compartió Gisel junto a su hermana, Carla Del Souc. Gisel Del Souc / Facebook "Quería tenerte tan cerquita mío que no sabía cómo hacer para que no te enojes por mis consejos, para que me escuches, para que hubieras podido ver quién era realmente, pero tú corazón era tan noble, tan puro que no pudiste nunca entender tanta maldad, tanta manipulación que hizo con todxs", lamenta Gisel. Entre las fotografías, se puede ver a las hermanas en su infancia, en movilizaciones feministas o a Carla en su lugar de trabajo. En todas lucía una enorme sonrisa.

"Se me desgarra el corazón de imaginar tu dolor. No quiero dormir porque no quiero despertar y darme cuenta que no es una pesadilla, es la realidad", detalla Gisel, previo a pedirle a la joven "fuerzas para sostener a la mami y al papi", para poder seguir porque no sé cómo se hace". Hacia el final del triste posteo, recuerda las veces que marcharon juntas "por las pibas, sintiendo el dolor de las demás, estando para las compañeras". "Me duele tanto saber que hoy voy a salir a marchar por vos, sin vos. Te amo para la eternidad y te voy a extrañar cada día de mi vida. No quiero creerlo", concluye. Te puede interesar: Conmoción en Rivadavia: la comunidad educativa y familiares despiden a Carla Del Souc Qué ocurrió con Carla Del Souc Un hombre mató a su ex pareja en Rivadavia este sábado por la noche para luego suicidarse. El trágico suceso se produjo en calles Lavalle y Remedios de Escalada cuando el asesino fue a buscar a la mujer al negocio donde trabaja y la mato a puñaladas. La víctima es Carla Del Souc y murió ante el terrible ataque que le dio Federico Acevedo quien la sorprendió en su lugar de trabajo. El hombre luego de matar a su ex pareja, se autolesionó por lo que fue trasladado al hospital de la zona pero falleció cerca de las 23 ante la gravedad de las lesiones. femicidio, carla del souc Conmoción en Rivadavia: la comunidad educativa y familiares despiden a Carla Del Souc. Foto: Facebook Alarma en la sociedad: los casos de femicidio en aumento El asesinato de Carla Del Souc en Rivadavia se suma a una preocupante lista de femicidios en Mendoza, convirtiéndose en el quinto caso registrado en la provincia en lo que va del año. Las otras víctimas de la violencia machista incluyen a Antonia Falcón, asesinada en Guaymallén; Alejandra Cuevas, atacada al salir de su trabajo en un geriátrico; Valeria Speziale, presuntamente arrojada a un cauce por su pareja; y Verónica Magallanes, quien perdió la vida junto a su hijo en un incendio provocado por su exmarido, un policía exonerado. El impacto de la violencia de género sigue en aumento en Argentina, con crímenes que se replican en distintas provincias. En Buenos Aires, el pasado 8 de marzo, Noelia Aldana Torres, radióloga de 34 años, fue asesinada de 15 puñaladas por un vecino en Burzaco. El acusado, César Ezequiel Florentín, no tenía antecedentes ni vínculo previo con la víctima, lo que ha generado aún mayor conmoción en la sociedad. Te puede interesar: Murió el hombre que prendió fuego a su ex pareja e hijo en Ciudad

