Barrera aseguró que la causa contra Bento fue armada por políticos y un fiscal

"Después de que me detienen el 3 de agosto, empezaron las amenazas en una requisa en las que decían que tenían la orden de darme de baja . Llamé a la Procuración y me dijeron que a los dos días iban a verme. Cuando llegaron, les dije que iba a denunciar porque no iba a permitir que me amenacen y me peguen", inició el relato Barrera.

"Tony se juntó con Leandro Comperatore, que era Ministro de Seguridad, Carlos Ciurca y Anabel Fernández Sagasti. Me dijo que iba a andar por el penal el día viernes y me comentaba cómo iba todo", dijo Barrera.

diego barrera declaracion.png

Finalmente, el viernes "fue al penal y me dice que la reunión fue positiva, que van a haber algunos movimientos y que, cuando vea esos movimientos van a decidir qué hacemos", aseguró el testigo.

"En esa reunión se habló de que yo tenía que ir a declarar, que tenía que contar lo que pasaba. Yo tenía que decir lo que habían hablado en la reunión y algunas cosas que me había dicho Antonio Carrizo en ese momento. Esas fueron las cosas que declaré".

Según Barrera, el 5 de febrero fue citado a declarar. En ese contexto, "Tony" le comentó que iban a ir a hablar con el fiscal antes de declarar, por lo que se dirigieron con el fiscal Dante Vega.

"Yo pedía protección para mi familia, imploraba. Vega muestra un papel para incorporarse a protección de testigos y nos deja solos. Ahí me dice Toni, 'ayudá para que te ayude'", dijo Barrera.

Y apuntó: " Toda la declaración del 5 de febrero fue manipulada y fue guiada por el fiscal Dante Vega y por Antonio Carrizo. Me obligaron a declarar en contra del doctor Walter Bento. Es la primera vez que lo tengo no sé si a un metro o dos metros. Me obligaron por mi familia y tuve que decir todo lo que dije".

Juicio Walter Bento.jpg Foto: Yemel Fil

Repercusiones

Según el relato de Barrera, ese mismo día le dijeron que se iba a Senillosa y que no podía volver al Complejo Penitenciario". "Fue para silenciarme. Me tuvieron cuarenta y pico de días en la U-32".

"Me llevaron a la U-12 donde estuve alojado 7 u 8 días. Después me llevaron a un módulo de ingreso en donde no se podía estar más de 60 o 90 días, pero me tuvieron un año y ocho meses. Ahí pasé muchísimas cosas, buenas y malas, como es un penal".

Barrera explicó que durante el mes de mayo, tres meses más tarde de su declaración, le preguntó a "Tony" qué estaba pasando, ya que no había conseguido los beneficios por su declaración.

"Había pedido una domiciliaria para mi señora y para mis hijos y no había nada", dijo Barrera.

Finalmente, su compañero de celda "Leo", al verlo tan devastado por su mujer y sus hijos "muertos en vida", le dijo que era momento "de llamar".

"El llamado sí lo hice. Yo lo hice, el 16 de julio. Primero llamó Leo al estudio de Cúneo Libarona y la secretaria nos dijo que el doctor estaba ocupado. Después pudimos contactarnos".

