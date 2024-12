Asesinato del colectivero: la mujer del policía retirado tuvo que salir de su casa a piedrazos

De acuerdo con la descripción de la mujer, momentos después del crimen cometido señaló que “Vino hecho bolsa, me dijo ´tuve que tirar porque uno tenía un arma y me apuntaba´”, además de confirmar que no logró ver cuando su marido iba armado, una acción que por años no hacía.

Si bien la información reciente señala que Moreno solo intentó "intimidar" a Díaz, pero la bala salió de forma "accidental" en medio del forcejeo, Liliana comentó que pudo haber disparado porque no tenía opción. La justificación generó un conflicto mayor entre los vecinos, quienes alrededor de las 18 respondieron con una lluvia de piedras cuando la mujer intentó salir de su casa, pero pudo ser escoltada por el cuerpo de infantería.

Fuente: TN.