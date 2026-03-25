25 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Accidente vial

Accidente vial en Guaymallén: un camión sin frenos causó un choque múltiple

Ocurrió en calle Lamadrid y Uspallata. El conductor intentó frenar pero terminó provocando un accidente vial en cadena. Hay un herido.

Ante esta situación crítica, el chofer intentó maniobrar para detener la marcha

Ante esta situación crítica, el chofer intentó maniobrar para detener la marcha

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Por Sitio Andino Policiales

Un grave accidente vial tuvo lugar este miércoles en el departamento de Guaymallén. Un camión se quedó sin frenos y protagonizó un choque en cadena que involucró a tres vehículos. Como consecuencia, un motociclista resultó herido y fue trasladado al hospital Carrillo.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Lamadrid y Uspallata, alrededor de las 16.17, tras un llamado al 911 que alertó sobre la situación.

Lee además
Grave accidente vial complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz.

Volcó un camión en el Acceso Sur: hay demoras en el tránsito
Grave choque entre motos en Lavalle: dos heridos y una mujer embarazada hospitalizada

Fuerte accidente en Lavalle: una embarazada hospitalizada y hay más heridos

Accidente vial en Guaymallén: un camión se quedó sin frenos

De acuerdo a la información policial, el conductor de un camión Ford, identificado como E. P. de 33 años, circulaba por el Acceso Sur en dirección de sur a norte cuando, aparentemente, el rodado se quedó sin frenos.

accidente vial, camión, guaymallén
Ante esta situación crítica, el chofer intentó maniobrar para detener la marcha

Ante esta situación crítica, el chofer intentó maniobrar para detener la marcha

Ante esta situación crítica, el chofer intentó maniobrar para detener la marcha, por lo que salió del Acceso Sur e ingresó por calle Uspallata, una arteria con pendiente ascendente. Sin embargo, no logró controlar el vehículo.

Choque en cadena y momentos de tensión

Al llegar a la intersección con Lamadrid, el camión colisionó por alcance a un Fiat Siena, conducido por A. G. de 53 años. Producto del impacto, el automóvil fue desplazado y terminó embistiendo a una motocicleta Motomel 110 cc, conducida por M. O. de 29 años.

La secuencia no terminó allí: el camión continuó su trayectoria hasta impactar contra el guardarraíl del costado oeste de calle Uspallata, donde finalmente logró detenerse.

El herido fue traslado al hospital

Como consecuencia del siniestro, el motociclista fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó "politraumatismos varios", aunque se encontraba fuera de peligro.

Posteriormente, fue trasladado al hospital Carrillo para una mejor evaluación.

ramon carrillo
El joven motociclista fue trasladado al hospital Carrillo para una mejor evaluación

El joven motociclista fue trasladado al hospital Carrillo para una mejor evaluación

Los resultados que arrojó el test de alcoholemia

A los tres conductores involucrados se les practicó el test de alcoholemia, arrojando resultado negativo en todos los casos.

En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, que realizó las actuaciones correspondientes, con intervención de la Oficina Fiscal de Accidentes de Tránsito, que investiga las circunstancias del hecho.

Temas
Seguí leyendo

Trágica muerte de un hombre generó conmoción en Luján de Cuyo

Grave choque en Guaymallén: buscan a conductor que huyó tras atropellar a un motociclista

Quedó inconsiente y fue hospitalizado: un motociclista colisionó con un auto en San Carlos

Perdió el control, volcó en la ruta a Valle Hermoso y terminó hospitalizado

Manejaba ebrio, chocó e intentó escapar en Guaymallén

Un robo terminó con un grave accidente vial: mirá el video del choque

Pasó un disco pare y provocó un accidente con una moto en Godoy Cruz

Buscan a conductor que atropelló a peatón y se fugó en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
Importante robo en plena Ciudad de Mendoza. 

Ahora en la Sexta Sección: otro importante robo en una casa

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de marzo: números ganadores del sorteo 3359.

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de marzo: números ganadores del sorteo 3359

El robo ocurrió este martes en Lemos al 500 de Maipú.

Robaron una fortuna en una casa de Maipú

El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención total de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

Los motivos del Gobierno para intervenir plenamente a los Bomberos Voluntarios de Guaymallén

Mendoza tiene la estación de YPF que más combustible vende en toda Argentina

La estación de YPF en Mendoza que rompe récords en todo el país

Personal policial y bomberos intentaron reanimar a las víctimas tras sacarlas de la vivienda incendiada.

Incendio fatal en Junín: murieron dos adultos mayores por inhalación de humo