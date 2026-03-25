Accidente vial en Guaymallén: un camión sin frenos causó un choque múltiple

Ante esta situación crítica, el chofer intentó maniobrar para detener la marcha

Un grave accidente vial tuvo lugar este miércoles en el departamento de Guaymallén . Un camión se quedó sin frenos y protagonizó un choque en cadena que involucró a tres vehículos . Como consecuencia, un motociclista resultó herido y fue trasladado al hospital Carrillo.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Lamadrid y Uspallata , alrededor de las 16.17 , tras un llamado al 911 que alertó sobre la situación.

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Volcó un camión en el Acceso Sur: hay demoras en el tránsito

De acuerdo a la información policial, el conductor de un camión Ford, identificado como E. P. de 33 años , circulaba por el Acceso Sur en dirección de sur a norte cuando, aparentemente, el rodado se quedó sin frenos .

Ante esta situación crítica, el chofer intentó maniobrar para detener la marcha, por lo que salió del Acceso Sur e ingresó por calle Uspallata , una arteria con pendiente ascendente. Sin embargo, no logró controlar el vehículo.

Ante esta situación crítica, el chofer intentó maniobrar para detener la marcha

Choque en cadena y momentos de tensión

Al llegar a la intersección con Lamadrid, el camión colisionó por alcance a un Fiat Siena, conducido por A. G. de 53 años. Producto del impacto, el automóvil fue desplazado y terminó embistiendo a una motocicleta Motomel 110 cc, conducida por M. O. de 29 años.

La secuencia no terminó allí: el camión continuó su trayectoria hasta impactar contra el guardarraíl del costado oeste de calle Uspallata, donde finalmente logró detenerse.

El herido fue traslado al hospital

Como consecuencia del siniestro, el motociclista fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó "politraumatismos varios", aunque se encontraba fuera de peligro.

Posteriormente, fue trasladado al hospital Carrillo para una mejor evaluación.

ramon carrillo El joven motociclista fue trasladado al hospital Carrillo para una mejor evaluación Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Los resultados que arrojó el test de alcoholemia

A los tres conductores involucrados se les practicó el test de alcoholemia, arrojando resultado negativo en todos los casos.

En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, que realizó las actuaciones correspondientes, con intervención de la Oficina Fiscal de Accidentes de Tránsito, que investiga las circunstancias del hecho.