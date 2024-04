Accidente vial en Alvear: el estremecedor relato de la madre que halló a su hijo entre frutas

Tras el choque, la mujer recordó: “Cuando me desperté, me dolía la cara. Le pedía ayuda al chico que venía atrás mío y él me ayudó a buscar a mi hijo. Lo encontró debajo de las peras y manzanas”.

Accidente General Alvear.jpg

Aún conmocionada, luego agregó: “Mi nene estaba enterrado en las frutas. Me dio desesperación. Yo pensé que estaba muerto y un chico lo zamarreó y empezó a llorar. Estaba todo mojado, todo lleno de frutas. Pensé que tenía algo pero un chico lo revisó y me dijo ‘quédese tranquila que no tiene nada’”.

Marianela contó que, según lo que alcanzó a observar, no hubo choque frontal sino que la carga del camión volcó justo sobre el colectivo.

“El camión, cuando hizo la curva, se fue para el lado de nosotros. No hubo ninguna otra camioneta involucrada”, explicó la mujer.

Luego contó cómo es su estado de salud, hoy: “Me duele mucho el rostro, la rodilla, el codo. Pero me han dicho que no tengo fracturas, no tengo nada”.

“Todos tenían la cara llena de sangre, había una chica con la cabeza rota. Tenía mucha desesperación porque parecía que el mundo se me caía. Ahora dentro de todo estoy bien, porque hay gente que ni la pudo contar. Nosotros, gracias a Dios, la podemos contar”, resumió Marianela.