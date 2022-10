La educación en el abismo, el nivelar hacia abajo

La mirada crítica de Eduardo Amézqueta -reconocido profesor de educación física que ha sido además intendente de Alvear- sobre las olimpíadas de escuelas primarias que llevan su nombre nos dejó regulando: "Esto ya no es una olimpíada. No se enseña a los chicos el espíritu deportivo y de competencia ahora todo se diluye bajo el mal utilizado concepto de integración". Habíamos visto a un grupo de niños jugar a un fútbol sin reglas que permitía agarrar la pelota con la mano, estaba todo dicho. La educación , en Argentina, está en crisis y tiene que ver también con esta idea.

Hablando con maestros y profesores existe una mirada crítica hacia la educación argentina que, se asegura, desde hace décadas viene cayendo en calidad. "El ejemplo del no enseñar a los chicos a competir, no importa la disciplina de la que hablemos, es crucial porque permite ver el objetivo de la educación en los últimos años. Integrar es en realidad nivelar hacia abajo", me dijo uno de ellos.