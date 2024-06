Domingo Cavallo respaldó a Capitanich y cuestionó a los asesores económicos de Massa

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo afirmó hoy que el flamante jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich , "rumbea en dirección" a resolver el problema de la inflación, mientras que criticó los planteos de los economistas que responden al diputado nacional electo Sergio Massa.

Cavallo evaluó que el gobierno nacional debe "eliminar los subsidios aumentando cuanto antes las tarifas de los servicios públicos", "bajar los impuestos distorsivos que hacen perder competitividad" y "pensar seriamente en formas transparentes de bajar el gasto público como porcentaje del producto bruto interno, no a través del engaño de la devaluación".

"Me da la impresión que él (Capitanich) rumbea en esta dirección. Lástima que al mismo tiempo no se animan a dejar que funcione, además del mercado oficial sujeto a controles de cambios un mercado cambiario verdaderamente libre para todo el resto de las operaciones. Ojalá la ideología anti-mercado y estatista no les cierre los ojos a los miembros del gabinete", advirtió.