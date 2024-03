Bochini: "Díaz dirige seguro contra Boca, después se verá"

El "Bocha" es Asesor de Fútbol Profesional en el club, del cual es el máximo ídolo futbolístico. Por este motivo, se refirió a lo que la continuidad del técnico, a quien no le dio mucho crédito, ya que sostuvo: "Cantero me dijo que Cristian Diaz dirige con Boca y despues vemos. Por el momento somos el equipo más lento del fútbol argentino. No hicimos goles ni en los amistosos de invierno".

Además, también agregó: "Estamos complicados con el promedio y somos el equipo que peor juega. El planteo de Cristian Díaz fue cauteloso y nosotros somos un equipo grande que tiene que ir para adelante, porque además el punto no nos sirve.Independiente tiene que jugar como marca su historia y la verdad en este mediocampo no entiendo porque no juega Paulo Rosales". En tanto, sobre un futuro reemplazo, dijo: "Gallego es el reemplazante natural".

