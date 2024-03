La filosa reacción de Cande Ruggeri luego de que su papá Oscar revelara que está embarazada

Cande Ruggeri está esperando su primer hijo. Sin embargo, no fue ella quien dio la feliz noticia a su público o en sus redes sociales donde tiene casi dos millones de seguidores, sino su papá Oscar, a quien se le escapó sin querer . Todo transcurría como todos los días en el ciclo que el ex futbolista realiza en ESPN con la conducción del Pollo Vignolo cuando sin querer, olvidando que estaba frente a cámara, sentenció: "Voy a ser abuelo". Y segundos después, explicó: "De Candela".

Entonces, como no sabían nada, sus compañeros quisieron saber más y luego de un gran aplauso Ruggeri siguió: "Ya lo tiramos" y puso en duda si estaba bien o no contarlo: "No se si...". "¿Pero Cande ya blanqueó"?, preguntó el Chavo Fucks y su compañero se sinceró: "No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabes cuánto hace que me lo dijeron? y vengo acá, me la banco. Guardé bastante".