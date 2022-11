Boleta única: por qué sí y por qué no es viable aplicarla cuando se unifica la elección

La boleta testigo que presentó el oficialismo en la discusión parlamentaria

A partir de ello, desde la oposición -e incluso de sectores que integran Cambia Mendoza, como el PRO y el Partido Socialista- propusieron dos alternativas: que la elección sea desdoblada por defecto, o que pululen ambos sistemas aun cuando se comparta la fecha de sufragio, tal como sucede en -por ejemplo- Santa Fe.

Sin embargo, desde el radicalismo aseguran que esa última opción no es aplicable en Mendoza, ya que lo prohíbe la legislación nacional. Puntualmente, la Ley Nº 15.262 de "Simultaneidad de Elecciones" , que en su artículo 4º expresa que "las provincias cuyas normas constitucionales les impidan acogerse al régimen" que prevé la normativa, podrán celebrar sus comicios en simultáneo previo acuerdo entre la justicia electoral local y la nacional.

"La ley nacional solo permite la concurrencia cuando la Constitución de la provincia lo prohíbe y la nuestra no lo hace, por lo que no podemos recurrir al mismo sistema de Santa Fe. No podemos implementar ambos sistemas", explicó -en diálogo con Sitio Andino- el senador Juan Carlos Jaliff, uno de los que encabezó la defensa del proyecto en las reuniones parlamentarias de las últimas semanas.

Jaliff esgrimió razones legales para justificar la negativa a implementar ambos sistemas en simultáneo (Foto archivo: Cristian Lozano)

Otra de las razones esgrimidas por los representantes legislativos que responden al Ejecutivo es que compatibilizar ambos sistemas en una misma jornada, generaría mayor confusión al electorado. "Me parece desprolijo y engorroso en materia logística votar en urnas distintas y con dos modalidades diferentes, además que representa doble gasto", señaló Marcelo Rubio, titular de la comisión de LAC en la cámara alta.

Boleta única: actores sociales y civiles apoyan pero le marcan la cancha a Suarez

No obstante, los motivos legales desplegados por Jaliff también fueron cuestionados por quienes defienden la aplicación de la BUP independientemente del desdoblamiento o unificación. El diputado nacional y referente del PRO, Omar De Marchi, refirió a la autonomía provincial "consagrada constitucionalmente y reforzada en la reforma de 1994", la cual "ampara a Mendoza a fijar sus propias reglas y, en este caso, a convocar a elecciones provinciales bajo la órbita de la justicia local".

En el mismo sentido Julio Aguirre, director de la carrera de Ciencia Política de la FCPyS (UNCuyo), reflejó que "legalmente no hay ningún impedimento". "Del mismo modo que la provincia puede modificar el calendario o el tipo de boleta, puede administrar las elecciones provinciales, incluso cuando son concurrentes con las nacionales", agregó.

Ejemplo de cómo se resolvió la convivencia de ambos sistemas en Santa Fe

El especialista destacó que "históricamente el principal argumento para no avanzar con la BUP ha sido evitar que se vote muchas veces en un año". "Si hoy rechazan compatibilizar los dos tipos de elecciones, se complicará entonces el proceso electoral local", analizó.

Así las cosas, este martes la iniciativa que envió Rodolfo Suarez a la Legislatura logrará la media sanción del Senado. De no presentarse un cambio de postura de última hora, seguramente saldrá con el voto mayoritario de las fuerzas, aunque con el rechazo de varios legisladores/as a los artículos cuestionados.