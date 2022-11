Suarez no contará con roll over ni endeudamiento en 2021

Tras varias horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de presupuesto 2021 elevado por Rodolfo Suarez, aunque -sin poder alcanzar los dos tercios necesarios- el oficialismo no logró obtener las dos herramientas de financiamiento que solicitó el Gobierno: el roll over permanente y el endeudamiento por 350 millones de dólares para obra pública.

Como es habitual en este tipo de sesiones, no faltaron las chicanas, cruces, interrupciones, ironías y denuncias cruzadas sobre falta de diálogo y perjudicar a la ciudadanía mendocina. En el medio del debate aparecieron temas "ajenos" como la elección del PJ, las internas en ese espacio y en la alianza gobernante, la administración de la pandemia del gobierno nacional, las gestiones de Alfredo Cornejo y Francisco Pérez, y hasta el "cuento del pastorcito mentiroso".

Presupuesto: el PJ propone roll over anual y endeudamiento menor

En algún momento se pensó en un posible acuerdo entre las fuerzas, durante un cuarto intermedio que se extendió por el lapso de una hora, en el cual se intentó acercar posiciones, pero la empresa quedó trunca. El radicalismo solicitó al peronismo que oficialice su propuesta a través de un despacho alternativo, "para poder estudiarlo", que nunca llegó. La oposición pidió una prórroga de una semana con el fin de que se tengan en cuenta los seis puntos presentados en el documento enviado a los medios , y tampoco fue aceptado.

En ese contexto se llevó adelante una tensa sesión. En los pocos momentos de discusión estricta del texto, el foco se puso en la refinanciación de la deuda de ejercicios anteriores y el pedido de crédito en moneda internacional. Desde el Frente de Todos, su presidente Germán Gómez destacó que el gobierno "no tendrá roll over porque insisten con una actitud caprichosa y soberbia". El bloque había propuesto que sea anual, y no permanente.

Sin acompañamiento del PJ, Diputados aprobó Avalúo e Impositiva

"Desde el peronismo hicimos una alternativa superadora que hoy el oficialismo rechaza. Los únicos perjudicados acá son los mendocinos que necesitan obras e inversiones", amplió. Remarcó que los 80 millones de dólares que pretendían autorizar, se destinarían a obras con avance en el armado del proyecto, y no en "muchas que no tienen siquiera carpeta de precisión de los costos".

La propuesta de @TodosMza tiene en cuenta el impacto de la pandemia en la economía de Mendoza.



El objetivo es apoyar a los sectores que estos últimos años fueron desfavorecidos.



Esperamos que @MendozaGobierno decida acompañar estas propuestas. #Presupuesto2021 pic.twitter.com/j6fJPN6upx — Duilio Pezzutti (@duilio_pezzutti) November 11, 2020

De parte del oficialismo llovieron las críticas a la postura del bloque opositor mayoritario. "No entiendo por qué un sector se niegue a que los mendocinos tengan un mejor 2021 y que pretenda que Mendoza esté sumida en la pobreza", alegó María José Sanz. "No le están diciendo que no al gobernador y su equipo, sino que el mensaje que quedará es que esta provincia no cuenta con el peronismo", aportó, en tanto, Cecilia Rodríguez. "Vamos a estar nuevamente remando y gestionando con lo propio que recaudamos, un año más", se resignó, por su parte, Daniela García.

Luego de arduas horas de sesión, se aprueba la media sanción para el #Presupuesto2021

Lamentamos profundamente que aquellos que dicen velar por los intereses de la ciudadanía de Mendoza, no permitieran que la provincia acceda a financiamiento que se destinaria en Obra Publica. — Daniela García (@danigdruetta) November 11, 2020

Así las cosas, la denominada ley de leyes pasó a la Cámara Alta para su sanción final, donde también se espera un tratamiento enérgico y una posible aprobación sin acompañamiento del FDT/PJ.