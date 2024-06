Menem y Cavallo, sobreseídos en la causa por la venta de la Rural

La Sala III de la Cámara de Casación ordenó el sobreseimiento del ex Presidente Carlos Memem y del ex Ministro de Economía, Domingo Cavallo, en el marco de la causa en la que se los investigaba por la venta en 1991 del predio de la Rural. En el fallo, se indica que "se ha visto vulnerado el derecho de los imputados a ser juzgados dentro de un plazo razonable... los hechos juzgados consisten en una maniobra que habría sido cometida en 1991 y llegado casi el final de 2019, aún no ha recaido sentencia firme".