River: Barovero y aquel penal del que no se olvida nunca más

-Es que quedaba todo un partido por delante. Y si Boca nos hubiera hecho un gol, se nos habría puesto difícil todo. Ese gesto fue como decir 'sirve', porque dio resultado lo que habíamos analizado. Aunque sí, en definitiva fue magnífico e inolvidable.

-Por más sobrio que seas, cuando ves la repetición me imagino que te arrepentís de no haber saltado, apretado el puño, gritado, algo...

-Cuando lo veo, pienso que hoy reaccionaría igual. Es más: creo que ni siquiera levantaría el dedo. Porque al puesto lo vivo así. Y es mi forma de sentir esta profesión.

-¿Y cuántas veces lo volviste a ver el penal que le atajaste a Gigliotti?



-Pocas, pocas. La otra vez vimos en familia la película de River que salió en Netflix y sí, fue un momento muy emocionante para todos. Si estoy en YouTube o en algún televisor prendido y viene la situación, la miro. Porque es lo que más me identifica. Pero de buscarlo yo, es raro. Vivo el día a día y miro para adelante. Siempre.

-¡Nooo! Yo no (se ríe). Y la familia, no creo... Somos bastantes resguardados en esas cosas. Es cierto que, por cómo se vive el fútbol en nuestro país, en el entorno alguno se contagia. Pero yo sigo mirando para adelante. Eso sí: la alegría de ese día me va a durar para siempre.

-¿Tomaste dimensión histórica?

-Todo lo que fue sucediendo nos fue engrandeciendo cada vez más. Y yo feliz de haber formado parte de algo increíble. Con el paso de los años y este andar de la institución, uno se siente más orgulloso todavía de haber aportado un granito en la historia de un club que cada vez es más grande.

-¿Qué fue lo más loco que te pasó a partir de ese día?

-¡Los tatuajes! Que los hinchas se te aparecieran con los tatuajes de ese momento. O la gente que todavía se emociona tanto por aquello que no le sale palabra. Eso es único. Es impagable.

-¿En México también te cruzaste con alguno que te agradeció?

-¡Sí, obvio! Y más al principio: cuando llegaba a diferentes ciudades había algún hincha de River que me estaba esperando en el hotel o en la cancha con la camiseta o con el buzo verde. Ocurría, y ocurre, mucho. Acá, o cuando viajamos a Estados Unidos, es normal que se dé.

-¿Alguna vez te pusiste a pensar qué hubiese pasado si no lo atajabas? Porque podría haber cambiado la historia de este ciclo...

-Bueno, es difícil medirlo, pero sí creo que nos iba a hacer tambalear porque nos podría haber dejado afuera de la Copa. Hubiera sido un golpe durísimo y el rival se hubiera potenciado.

-¿Qué hablaron el día que te cruzaste con Gigliotti?

-Nada, del momento, el ahora, su llegada a México y nada más. No había muchas cosas por hablar ni mucho tiempo. A veces se hace una película pero entre nosotros, ante todo, hay respeto.

-Tenés tu propio museo. ¿El famoso buzo verde está ahí?

-No, el buzo del penal a Gigliotti lo tiene alguien del plantel, que seguro no lo regaló: lo va a tener para la eternidad. Pero los guantes sí están guardados. A esos los usé en la final de la Sudamericana y hasta ahí llegaron.

-A propósito de tatuajes: ¿todavía no te hiciste el de esa jugada que pasó a la historia?

-No. Y ni fantaseé con hacérmelo...

Fuente: Diario Olé.