Uceda: "No podemos discutir una reforma cuando la mitad de los trabajadores está en negro"

La postulante a la Cámara Baja auguró una etapa de mayor diálogo a partir del 10 de diciembre. " Lo que se viene es un panorama bastante complicado para el país y todos los poderes vamos a tener que colaborar", señaló.

"Le hemos manifestado (a Suarez) que estamos dispuestos a trabajar con él. Esperamos que sea distinta la situación. Lo que pasó anoche fue muy grave. El accionar policial fue desmedido: para dispersar la manifestación; las detenciones, fuimos cerca de 15 abogados los que recorrimos las comisarías porque no nos brindaban la información necesaria. Espero que Suarez venga con otra idea", indicó sobre la marcha que terminó con disturbios en los alrededores de Plaza Chile.

La agenda legislativa

Uceda relató que apuntará a impulsar una ley que mejore la situación de las mujeres en el ámbito laboral. "Atrasa que sigan existiendo licencias por maternidad o paternidad, las conformaciones de las familias son distintas y el Código Civil ya lo reconoció. Dejás afuera a un sector de familias que no son heteronormadas", explicó.

"Una de las cuestiones es equiparar las situaciones entre hombres y mujeres y sacar el estigma de que no se contratan mujeres porque quedan embarazadas. Además, algunos mecanismos para evitar las brechas salariales", agregó.



Las propuestas de la postulante al Congreso. Foto: Yemel Fil.

Además, se refirió a una posible reforma laboral. "En la urgencia no se puede hablar de esto. Primero hay que hacer un gran acuerdo para evitar los despidos y que siga aumentando la tasa de desempleo. No podemos discutir una ley laboral con la mitad de la población con trabajo en negro", consideró.

La dirigente adelantó que propondrá reformular distintas zonas de la provincia como "cordones verdes productivos", ya que " permite controlar la urbanización y a la vez esos cordones pueden acceder a créditos blandos del BID y a proyectos de producción de distintos organismos internacionales".

Asimismo, dio su posición acerca de la legalización de la marihuana, pero no planteó el debate como urgente. "E l punitivismo excesivo no sirve. Si queremos tener algún punto en común con los países europeos tendríamos que ver cómo avanzan con la real prevención del consumo de drogas y el real ataque al narcotráfico. El consumo recreativo no representa ningún peligro para la sociedad. ¿Es momento de discutir esto? No, porque hay pibes con hambre", expresó.

Por último, habló acerca de los conflictos sociales que se viven en Chile y Ecuador. "Lo que muestra es un hartazgo de las políticas injustas de los neoliberalismos. Argentina tuvo la suerte de que hubo una lección y esto quedó contenido", afirmó.

Escuchá la entrevista completa.