Lo que no fue: no merecían el Victor y el Diego un "invento" de esta naturaleza

No quedó bien parado, el más grande jugador del fútbol mundial de todos los tiempos ante este supuesto desplante y desde varios sectores se pusieron en contra de él. Pero ayer en conferencia de prensa una vez terminado el partido Maradona fue claro respecto a este tema y expresó: "Yo me acuerdo de Víctor Legrotaglie y era un gran jugador, pero yo no pedí verlo porque no sé dónde vive y no puedo pedir cosas que no se puedan cumplir", dijo el Diego a la prensa mendocina.

Quedaba a la luz reflejado entonces tras esta respuesta, que jamás el Diego había pedido cruzarse con el "Vitor", y que solo ese pretendido encuentro era un invento periodístico. De los tantos que pululan a diario y que luego por la celeridad de internet crecen a pasos agigantados y ya no alcanzan para ser "chequeados" como corresponde , por los comunicadores; como debería ser. Culpables también de hacer creer algo que no pueden certificar con fuentes fidedignas.

No hay culpables en este hecho desde las dos partes que involucraron, y la verdad fue una pena que no se diera espontáneamente por los carriles normales. Desde los seres que más aman a Legrotaglie confiaron en esa "versión" que daba entender sobre un pedido inexistente y voluntariosamente fueron a llevarlo a cabo sin haber previamente puesto en contacto y escucharlo desde la esquina del Diego.

Y desde Maradona, confirmado por sus propias palabras nada sabía él respecto a este tema.

Quizás fue el famoso operativo de prensa puesto en marcha para tapar otras cuestiones que pasan alrededor - por ejemplo de Godoy Cruz - y que hoy lo tiene deshilachado en el fondo de la tabla de la Superliga. Acá por Mendoza no pasa muy seguido esto de fantasear sobre una realidad "irreal", pero que existen algunos que trabajan para distraer, crealo que existen.

Ojalá alguna vez el Diego y el Vítor puedan sentarse juntos en una mesa y se saluden y ojalá también nadie se entere, porque a ambos no les hace falta que los "metan en el medio" aprovechándose se su fama y caballerosidad.

Agradecimiento Vídeo: Lautaro Blanes.