Mientras Bochini pide por Gallego, algunos dirigentes piensan en Milito

Lejos de ponerse colorado a la hora de admitir sus gustos, comentó que "hace mucho que no hablo con el Tolo, pero siempre estuvo en contacto con el club. Quiero el bien para Independiente y Gallego es el técnico ideal para este momento. Creo que hay que escuchar y hacerle caso a la gente alguna vez". Mientras tanto, el próximo encuentro estará Cristian Díaz al frente de la Primera División, con la posibilidad de seguir hasta el final del certamen si no se encuentra un reemplazante.



Pero en las últimas horas trascendió que un grupo nutrido de directivos no ve bien al "Gaby" dentro de la cancha y le gustaría la idea de tenerlo como conductor del plantel, ya que es una persona que suma mucho desde lo emocional y psicológico. El defensor comenzará el curso de técnico recién en abril y no tendría entre sus prioridades la idea de cambiar de profesión tan rápidamente.



"Anoche hablé con Cantero y quedamos en que arreglábamos para reunirnos. Espero que me consulten para determinar el nuevo técnico que tiene que llegar porque para algo me contrataron", metió presión nuevamente el "Bocha", quien a su vez emitió otro nombre y apellido como alternativa: Jorge Sampaoli, de gran presente en la Universidad de Chile.

