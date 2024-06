Casación habilitó a Menem y Cavallo a ir a la Corte tras la condena por pagar sobresueldos

En un fallo muy inusual, la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal decidió habilitar la apelación a la Corte Suprema de Justicia del ex presidente Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo, condenados en 2015 por el pago de sobresueldos a ex funcionarios con fondos reservados de la SIDE durante su gobierno en los años 90. La condena había sido ratificada recientemente por la misma Cámara de Casación, que en estos casos habitualmente rechaza la vía para seguir apelando hasta la Corte una sentencia con doble conforme. De hecho, si el tribunal no habilitaba ese recurso, Cavallo debería haber sido detenido de inmediato, y a Menem sólo sus fueros lo separarían de una celda.